ПСВ разгромил БАТЭ - 3:0 2 29.08.2018, 23:52

Борисовчане покидают Лигу чемпионов.

В ответном матче решающего раунда квалификации к Лиге чемпионов БАТЭ проиграл в гостях ПСВ из Эйндховена со счетом 0:3. Напомним, первый матч борисовчане также проиграли — 2:3.

Таким образом, борисовчане продолжат выступление в осенней части Лиги Европы.

Отмеим, на 28-й минуте при счете 1:0 поле покинул полузащитник гостей Александр Глеб. После падения он ушел прихрамывая. На 30-й минуте его заменил Мирко Иванич. Для Глеба это была 700-я игра на высшем уровне. Он выступал за БАТЭ, «Штуггарт», «Арсенал», «Барселону», «Коньяспор», «Генчлербирлиги», «Бирминген», «Вольфсбург» и «Крылья Советов». В составе «канониров» полузащитник в 2006 году стал финалистом Лиги чемпионов, а спустя три года выиграл турнир с «сине-гранатовыми».

ПСВ — БАТЭ — 3:0

ПСВ: Зут — Дамфриз, Швааб, Фирхефер (Изима-Мирен, 71), Анхелиньо — Хендрикс, Перейро, Росарио (Рамселаар, 74) — Берхвейн (Мален, 79), Л.де Йонг (к), Лосано.

Запасные: Роом, Обиспо, Тезе, Мауро Жуниор.

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Милунович, Филипенко, Филипович — Бага, Драгун (Березкин, 76), Глеб (Иванич, 30) — Стасевич (к), Туоминен (Сигневич, 51), Володько.

Запасные: Чичкан, Яблонский, Скавыш, Поляков.

Голы: 1:0 — Берхвейн (14, пас — Л.де Йонг). 2:0 — де Йонг (36, пас — Хендрикс). 3:0 — Лосано (62).

Предупреждения: Милунович (47), Риос (59), Анхелиньо (82).