Объявлен победитель на президентских выборах в Зимбабве: обстановка накаляется 3.08.2018, 7:44

Эммерсон Мнангагва

ФОТО: EPA

Оппозиция обвинила ЦИК и действующего президента в фальсификациях.

Победителем президентских выборов в Зимбабве объявлен действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, который, как сообщил зимбабвийский ЦИК в пятницу, 3 августа, получил поддержку 50,8 процентов избирателей. Согласно этим же данным, кандидат от оппозиционного "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса набрал 44,3 процентов голосов, сообщает dw.com.

Хотя выборы президента Зимбабве состоялись еще 30 июля, оглашение их итогов постоянно откладывали. Представитель "Движения за демократические перемены" Морган Комичи еще ранее назвал объявленные ЦИК предварительные результаты "фальшивыми". По его словам, подсчет голосов не контролировался оппозицией.

Обстановка в Хараре продолжает накаляться

Положение в столице Зимбабве Хараре остается напряженным. Армейские подразделения и полиция патрулируют город и призывают жителей покинуть его центр. Ранее в Хараре начались протесты в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах. В результате применения армией оружия против мирных протестующих погибли шесть человек.

В Зимбабве 30 июля прошли первые с 1980 года свободные президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила две трети мест в парламенте и теперь может менять конституцию страны по своему усмотрению. Оппозиция заявляет о подтасовках результатов выборов.