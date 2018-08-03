Роман Кисляк: Люди уже перешли эту границу, их не запугать 3.08.2018, 8:19

Власти используют любые поводы, чтобы не разрешить уличные протесты в Бресте.

2 августа отмечается День Военно-воздушных сил. Десантники могут поразить специальными трюками, силой и выносливостью. Но сегодня – празднуют, говорится в репортаже «Белсата».

Жители Минска:

«Нас когда выпускали, сказали, что должны быть честь и достоинство, и их никогда нельзя терять. Тем более вот так в фонтанах купаться, я не знаю, это старое поколение десантников, у них так принято. У нас новое поколение – и я ни разу такого не делал».

«Они вместо того, чтобы делать какие-то добрые дела, они плавают в бассейнах, в городских фонтанах, и ведут себя по-хулигански. К каждому пытаются прицепиться».

«Это от людей все же зависит, так как некоторые считают, что, если ты служил в ВДВ, то тебе море по колено».

«Это больше проблем всем: и молодежи, которая гуляет вечером, и милиции, которой приходится выходить в рейды».

Десантники входят в состав Сил специальных операций. Их количество – около шести тысяч. Это наследники Воздушно-десантных войск и Главного разведывательного управления времен СССР. После реформы в 2007 году новое формирование включает в себя десантников двух бригад из Бреста и Витебска, также к ним примыкает воинская часть в Марьиной Горке.

Министерство обороны говорит, что эти силы «… специально созданные, обученные и оснащенные соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь, предназначенные для решения специальных задач в интересах достижения [и тут внимание] политических, военных, экономических и психологических целей».

А как видят рядовые граждане достижения десантников за время независимой Беларуси?

Жители Бреста:

«Для меня – ничего. Честно. Я бы ничего не заметила и ничего не сказала, если бы я увидела, что они что-то сделали».

«Стерегут они правильно. В любом случае, в каких-то моментах, когда понадобится их помощь, полагаю, они всегда отреагируют».

«В последнее время ничего. Если считать давно, то, может, они где-то что-то и делали для нашей страны, а сейчас, я считаю, как и армия в принципе, ничего не делается. Просто отслужить, вернуться и все».

Но десантники празднуют. И, чтобы их празднику не помешали в Бресте, местные власти не дали разрешения на митинг против аккумуляторного завода в ближайшее воскресенье.

«В связи с проведением запланированного ранее спортивного праздника «Десант за здоровый образ жизни!», посвященного Дню десантников и специальных сил Республики Беларусь», – отмечается в ответе Брестского горисполкома.

Раньше тоже отказывали, так как были другие мероприятия. Сейчас праздник десантников.

«Власти пытаются оказывать давление на активистов: идет постоянное прослушивание, преследование, задержания, опросы – то есть власти всеми способами пытаются задавить этот протест, но, полагаю, люди уже перешли эту границу, их уже не запугать», – отмечает правозащитник Роман Кисляк.

За несколько дней до праздника в Бресте появился памятник десантнику. Герой Степочкин из российского мультфильма. В горисполкоме говорят, что это подарок от десантников России и Беларуси.

Жители Бреста:

«На случай войны, конечно, не дай Бог, но я считаю, что это будут одни из первых людей, которые будут защищать свою родину. Это очень высоконравственные люди».

«Почему не отмечать, чтобы только это было по-человечески и без крика, без выпячивания».

«У каждого есть свой профессиональный праздник. Праздник как праздник. Плохо только то, что происходит после этого праздника. Но, что поделаешь, это культура».

Или отсутствие культуры. К сожалению, очень серьезные военные бригады часто вызывают совсем несерьезные ассоциации.