Cколько хотят заработать на автомобилистах в Беларуси 3.08.2018, 8:29

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В Беларуси планируют отменить сбор за проезд по дорогам общего пользования, который платили владельцы иностранных грузовиков и автобусов в пунктах пропуска через государственную границу, и увеличить тарифы за пользование платными дорогами, пишет zautra.by.

Поступления от этого сбора незначительные – в 2018 году они составят примерно 9 миллионов рублей, объяснила такое решение заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Взамен сократившегося сбора предлагается повысить стоимость проезда по платным дорогам в системе BelToll. В этом году власти хотят заработать на платных дорогах, 196,7 миллионов рублей.

В 2017 году сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Беларуси составил 16,5 миллионов рублей. В этом – чуть более 9 миллионов. Но даже эту сумму придется как-то компенсировать, пополнив дорожный фонд другими доходами или увеличив субвенции из бюджета.

Дороги постоянно изнашиваются и требуют регулярного сервиса по поддержанию их состояния. Если уходит статья об оплате иностранцами сбора, который, по идее, шел на обслуживание дорог, то каким-то образом снижение доходов предстоит компенсировать. Соответственно произойдет изменение финансовых потоков, рассуждает директор компании ЭТС Консалт Павел Астапеня.

— Очевидно, что эта часть должна лечь на плечи автомобилистов. Во всем мире обслуживание дорог заложено в том числе в стоимость топлива, — говорит он.

Если повышенные тарифы за пользование платными дорогами не перекроют отмененный сбор, то эти расходы лягут на бюджет, а значит, на плечи всех налогоплательщиков.

В потенциальном росте стоимости платных дорог собеседник Завтра твоей страны не видит больших проблем. Страны на разных условиях предоставляют услуги комфортабельных дорог. Один из наиболее распространенных примеров, когда за них платят все, кто ими пользуется.

— Это нормальная практика оплаты за услугу – тебе предоставляют дорогу достойного качества, а ты, будь добр, заплати за то, что по ней ездишь, − отмечает эксперт.

Плюсы от этого очевидны, автомобилисты получают сервис более высокого качества, который выражается в большей скорости сообщения, сокращении времени на передвижение.

Но, как правило, страны предлагают альтернативу для тех, кто не хочет или не может себе позволить платить за автобан, – объездные пути не столь высокого качества. И тогда у водителей есть право выбора.

− Чтобы сказать точно, выгодно оставлять автомобильный сбор для иностранных граждан или отказаться от него, надо собрать и проанализировать всю информацию за прошедшие годы. Но если такой шаг принимают, наверное, государственные специалисты уже посчитали, что так будет выгодней, − говорит Павел Астапеня.

Среди непрямых выгод такого решения можно назвать уменьшившееся количество преград для туристов, приезжающих большими группами, а значит, рост привлекательности страны для путешественников. А также возможный рост транзитных маршрутов грузоперевозок.