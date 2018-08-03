Социально близкие

Социально близкие4
- Николай Статкевич
- 3.08.2018, 8:42
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Кто «свои» для бывшего сотрудника Шкловской колонии.
Впечатляют различия в судах над лидерами профсоюза РЭП и обычными убийцами, ворами и коррупционерами.
Чтобы попасть на процесс к Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, надо показать паспорт на входе в здание суда, где запишут паспортные данные. Потом надо пройти через рамку детектора и персональный обыск перед залом, где происходит сам судебный процесс. Во время процесса даже запрещается находиться в большом фойе около зала, где он проходит.
В отличие от этого, вход на процессы убийц, грабителей или взяточников абсолютно свободен. Ни паспортов не проверяют, ни обыскивают.
Может потому, что для охранников и их начальников (особенно для бывшего сотрудника Шкловской колонии, который выбился в «прецеденты») настоящие преступники являются более социально близкими, понятными и родственными, чем нормальные люди?
Николай Статкевич, «Фейсбук»