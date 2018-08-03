Немецким больницам срочно нужны работники из-за границы 5 3.08.2018, 8:50

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Фото: DPA/ТАСС

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Население Германии стареет; число людей, нуждающихся в уходе, растет; сотрудники больниц не справляются. Причем проблема не в отсутствии денег, а в нехватке квалифицированного персонала, пишет dw.com.

"110 на 70. Давление нормальное, так что уже неплохо. Как вы себя сегодня чувствуете?" Этим утром у медсестры Валентины Б. не так много времени, чтобы поговорить с пациенткой. После того, как она померила давление, она спешит к другим больным. "Сейчас в отделении 23 человека, и до обхода врача в восемь часов нужно проверить, как они себя чувствуют, так что для разговоров остается не так много времени", - говорит Валентина, прикрепляя на штатив капельницы пакет с раствором для внутренних инъекций.

Валентине помогает ее коллега Олег Буш. Он уже более 20 лет работает санитаром в отделении общей хирургии в клинике "Гелиос" города Зигбурга. Олегу нравится его работа, хотя иногда приходится тяжело. Высокие нагрузки - это часть повседневной работы персонала по уходу за больными по всей Германии.

Слишком мало персонала, слишком много пациентов

Колоссальный недостаток персонала ощущают больницы во всех федеральных землях ФРГ. Медсестры жалуются, что из-за отсутствия необходимого числа сотрудников многие пациенты остаются без должного внимания. На сегодняшний день в сфере ухода за больными работают около миллиона жителей Германии. Ожидается, что до 2060 года этому сектору потребуется до 3 млн работников, поскольку существенно возрастет число пожилых людей. К концу 2015 года число жителей Германии, нуждающихся в уходе, составляло 2,9 млн человек, до 2030 эта цифра должна увеличиться до 4,1 млн человек.

Германии не справиться с таким числом пациентов, уверен Олег Буш. "В идеальном варианте в нашем отделении на утренней смене должны работать три человека - как сегодня. Но при очевидной нехватке квалифицированного персонала так бывает не всегда", - рассказывает Олег, готовя подносы с завтраком для больных.

Олегу важно, чтобы пациенты чувствовали себя хорошо, а для этого порой приходится жертвовать своими потребностями. "Иногда нет времени сходить в туалет или выпить воды", - рассказывает он. Если работы очень много, приходится отказываться и от других вещей. "Уход за больными - самое главное в нашей профессии. А ведению документации можно уделить и меньше времени, или сделать это позже", - соглашается и медсестра Валентина, разливая в чашки кофе для пациентов.

Правительство ФРГ намерено изменить ситуацию

Кабинет министров ФРГ 1 августа утвердил новый пакет мер по улучшению ситуации с нехваткой персонала по уходу за пациентами, который ранее был представлен министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном (Jens Spahn). В соответствии с планом главы немецкого Минздрава, с 1 января 2019 года в сфере ухода за пожилыми людьми будут созданы 13 тысяч новых рабочих мест, при этом оплачиваться они будут не из бюджета клиник или домов престарелых, а кассами больничного страхования. Шпан также считает, что недостаток персонала по уходу за пациентами можно восполнить с помощью привлечения квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Новый законопроект - лишь малая часть из того, что необходимо сделать, чтобы как-то решить проблему, говорит Кристина Кёрнер, директор училища Johanniter Bildungs-GmbH в Бонне по подготовке персонала по уходу за больными и людьми пожилого возраста. Медсестра по образованию, она знакома с критической ситуацией, сложившейся в секторе. Уход за пациентами стал хуже, потому что в больницах и домах престарелых катастрофически не хватает персонала. "К уходу за больными предъявляются все более высокие требования. Я могу подтвердить это с высоты моего 20-летнего профессионального опыта", - говорит Кёрнер.

Привлечение специалистов из-за рубежа Кёрнер считает не идеальным вариантом в долгосрочной перспективе. Люди, приехавшие в Германию из стран с совершенно другой культурой, должны пройти процесс интеграции, чувствуя себя членами сильной команды на рабочем месте. Но сотрудники больниц, занимающиеся уходом за больными, настолько перегружены, что у них едва ли остается время на то, чтобы помочь новым коллегам освоиться в новой для них атмосфере.

Неудовлетворенность профессией растет

Несмотря на напряженную ситуацию на работе, Олег Буш каждый день с радостью идет на работу. "Мне нравится работать с людьми, и я рад, когда могу им помочь. При этом иногда забываешь о собственных неудобствах или сложностях", - говорит он.

По словам Олега, профессия медсестры или санитара подходит тем, кто, в первую очередь, заинтересован в работе с людьми, а не в высокой зарплате. "Если кто-то говорит, что хочет стать санитаром, потому что им хорошо платят, - эта профессия не для него. Главное место в нашей работе занимает пациент. И для тех, кому это нравится, в нашей профессии всегда есть будущее", - рассуждает Олег, раскладывая все необходимые бумаги для врачебного обхода.

Кристина Кёрнер тоже считает, что у этой профессии есть будущее. После завершения учебы она закончила дополнительный курс по специальности в области охраны здоровья и ухода за пациентами, а с 2016 года она входит в состав Федерального исполнительного совета немецкой ассоциации медсестер. "На мой взгляд, у профессии медсестры нет другого варианта, чем развиваться дальше. Существует множество учебных программ, которые можно пройти, уже получив профессию, или же первичные квалификационные курсы", - рассказывает Кёрнер в интервью DW.

На ее взгляд, для того, чтобы эта профессия снова стала востребованной, важно создать соответствующие условия в сфере ухода за пациентами. "В нашей отрасли мы привыкли работать так, что часто думаем: "Ну, как-нибудь разберемся", - говорит директор училища. Но все же из-за тяжелой рабочей нагрузки растет неудовлетворенность профессией. "Возможно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы новое правительство обратило внимание на проблемы в нашей сфере и урегулировало их", - рассуждает Кристина Кёрнер.