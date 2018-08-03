Как пьют пиво в разных странах и с какой едой 30 3.08.2018, 8:59

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Гид по европейским пивным традициям.

В каждой стране, где у культуры потребления пива свои глубокие исторические корни, существуют и традиции относительно того, с чем его пить.

Через всю Европу с запада на восток проходит "большая пивная линия", выше которой виноград растет плохо, но ячмень и другие зерновые – прекрасно, поэтому здесь зародились большие и разнообразные пивные традиции и стили.

Кроме этой горизонтальной линии, существует еще одно разделение пивной Европы: на островные страны элей и континентальные страны лагеров. А между этими двумя лагерями пролегает феномен бельгийской пивной культуры, которая единственная из всех национальных пивных культур занесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Интересно, что наиболее распространенной в Европе является центрально-европейская пивная традиция, возникшая в Чехии, южной Германии и Австрии.

Поэтому, светлый лагер – наиболее любимое и знакомое украинцам пиво. Но чешско-баварский пивной стиль – лишь один из как минимум пяти-шести крупных европейских культур приготовления и потребления пива. Поэтому ТСН.ua рассказывает подробно, какие традиции потребления пива у европейских стран и чем они отличаются.

Британские острова являются родиной элей во всех его многочисленных проявлениях. Эль – пиво верхнего брожения, которое бродит при температуре выше 15 градусов цельсия и имеет вследствие этого фруктовый и очень многокомпонентный вкус и аромат. Хмель для эля – не такой уж и важный ингредиент и начал добавляться к нему значительно позже, чем в континентальной Европе.

Сегодня Ирландия так и остается едва ли не единственной страной в мире, где потребляют больше эля, чем светлого пива. Англичане дали миру еще и особую культуру потребления пива в пабах, то есть в «публичных местах».

Бавария, Австрия и Богемия – большой исторический регион, который дал миру светлый лагер – самое популярное пиво в мире. Мюнхенское светлое, Пльзеньское, и Венское – троица самых известных его разновидностей. Лагер – пиво холодного низинного брожения. Это пиво имеет чистый солодовый вкус, в нем отсутствует фруктовый привкус и его невозможно представить без хмеля.

Этот немецко-славянский пивной ареал расширился на остальную Германию, Нидерланды, Данию, Скандинавию а также и на восток – на Польшу и Украину, где обогатился местной давней пивной культурой. Баварские пивные и околопивные традиции, пожалуй, наиболее известны в мире благодаря не только вкусу пива, но и самому популярному в мире пивному фестивалю Октоберфест. Зато немецкий пивной мир – это больше чем Бавария.

На север и на восток от Баварии, лежат земли Саксония и Тюрингия, которые дали миру Шварцбир – черный цвет лагер, который готовится из сильно обжаренного до темного цвета солода. Вообще Восточная Германия включительно со столицей Берлином имеет свое пивное лицо и дрезденцы, скажем, считают Мюнхенское пиво слишком однообразным, а свое – более изысканным.

Пивоварение в Германии – важная отрасль экономики и экспорта, а пиво – составляющая немецкого образа жизни и имиджа страны, поэтому пивная отрасль пользуется всяческим содействием со стороны государства. Акциз на пиво в Германии один из самых низких в ЕС. Немцы и еще чехи потребляют больше всего пива на душу населения в Европе.

И это в основном лагеры светлые, темные и пшеничное пиво. Пшеничное пиво в отличие от ячменного светлого пива можно назвать континентальным элем и оно очень популярно в Немецких землях, Центральной Европе, Франции и Дании. Его вкус и аромат кардинально отличается как от светлого пива, так и от классического британского эля.

Скандинавское пиво. Говорят, что викинги варили пиво еще тысячу лет назад. Поскольку в Скандинавии выращивают традиционно много ржи, там популярно ржаное пиво – особенно в Финляндии. И если в Центральной Европе сложно представить себе пиво без хмеля, то в Скандинавии можно встретить много местных марок с добавлением можжевельника, а не хмеля.

И напоследок о бельгийский пивной феномен. В Бельгии делают и эли и лагеры, а также кислое пиво ламбик – пиво спонтанного брожения, которое происходит при помощи дрожжей, попавших из воздуха. Важными отличиями бельгийского пива является его разнообразие и большое количество крепких сортов, а также сортов с добавлением фруктов, ягод, меда и еще чего угодно. Бельгийское пиво – это фейерверк разнообразия вкусов и способов его употребления.

С чем пьют пиво

В каждой стране, где у культуры потребления пива глубокие исторические корни, существуют и традиции относительно того, с чем его пить. Не можем обойти их вниманием.

В Германии пиво употребляется с мясными блюдами – сосисками, курицей-гриль, печеной свининой и т. д. Также к пиву в Баварии подают традиционную выпечку с солью – брецли. И вообще в Германии нормально запивать пивом любое блюдо.

В Бельгии закуски к пиву включают соленые сыры и моллюски, а также копченое мясо. С бельгийскими сортами пива, которые имеют выраженный фруктовый аромат, потребляют сладкие пирожные и другие десерты. А вот в соседних Нидерландах любят закусывать пиво сыром и любыми блюдами из него.

В Австрии, как и в соседней Германии, пиво предпочитают кушать с мясом: жареной свининой, телячьими отбивными и колбасой.

Английские, ирландские и шотландские пивные закуски – это рыбные блюда, знаменитые фиш-энд-чипс, острый сыр и жареные луковые кольца.

В Финляндии пиво закусывают колбасой, мясом и соленым печеньем. А вот в Латвии отдают предпочтение свиным ушам (запеченным, копченым или маринованным).

Для Чехии характерны закуски под пиво – сухарики домашнего приготовления, а также запеченная свиная рулька.