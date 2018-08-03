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Жителям Венесуэлы впервые за 15 лет разрешили покупать валюту

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  • 3.08.2018, 9:11
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Но только в специально отведенных местах.

В Конституционной ассамблее Венесуэлы приняли решение разрешить гражданам страны менять валюту, сообщает Reuters.

По мнению властей, такая мера позволит ослабить давление на экономику в условиях инфляции, которая приближается к миллиону процентов.

Для обмена валюты будут созданы специальные отделения, которым будет выдана государственная лицензия на эту деятельность.

Пока покупка иностранной валюты карается в Венесуэле по уголовному кодексу, такой деятельностью может заниматься только Центробанк.

Этот запрет действовал с 2003 года по инициативе президента Уго Чавеса, который надеялся таким образом остановить уход капиталов из страны.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро привязал боливар к криптовалюте Petro.


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