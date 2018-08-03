Призраки парашютов над Дроздами 6 3.08.2018, 9:19

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Михаил Бабич

Перемены неизбежны, но какими они будут – зависит от многих участников политического процесса.

Похоже, российский посол в Беларуси скоро сменится: официальные, протокольные признаки этого налицо. Что касается признаков неофициальных, то кандидатура нового посла еще до назначения взволновала не только белорусские СМИ и сообщество, но и, если верить последним, и власть, пишет «Белгазета».

20 июля комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича для назначения на должность посла в РБ. 23 июля комитет Совета Федерации по международным делам тоже единогласно одобрил кандидатуру Бабича. Сам Бабич присутствовал на полностью закрытом заседании думского комитета и на закрытой части заседания аналогичного комитета верхней палаты. Это не инсайд - это сообщения ТАСС со ссылкой на «источник» из числа парламентариев. Речь уже не о слухах: заработала официальная процедура назначения.

СМИ сообщили, что послом в РБ, скорее всего, станет Бабич, еще в июне. Этот вывод был сделан на основании того, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении полпредов в федеральных округах: в четырех из восьми округов полпреды сохранили свои посты, в трех были назначены новые, оставшийся 8-й округ - ПФО, где до сих пор трудится Бабич.

Тогда же, еще 29 июня, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попросили прокомментировать возможное назначение Бабича. Песков отказался: «Мы тоже слышали такую информацию. Прокомментировать не могу. Мы никогда не подтверждаем и не опровергаем кадровые слухи, мы о кадровых решениях сообщаем, когда подписаны соответствующие документы».

УКРАИНСКИЙ ФАКТОР

Песков не первый раз комментирует (или отказывается комментировать) карьерные перспективы Бабича. 1 августа 2016г. пресс-секретарь президента РФ на аналогичный вопрос о назначении Бабича послом в Украине ответил: «Мне не известно о каких-либо других кандидатурах. Пока вопрос находится на стадии выполнения необходимых дипломатических процедур». В Киеве закатили по этому поводу скандал: получается, Песков говорит о назначении посла как о решенном деле еще до получения агремана (согласия) принимающей стороны. Натурально, МИД Украины 4 августа 2016г. в агремане отказал.

Кроме бестактности пресс-секретаря украинцы изыскали и иные обоснования отказа, ныне положенные в основу белорусского медийного хайпа вокруг Бабича: полпред в ПФО «ранее был военным десантником [а бывают гражданские? - «БелГазета»], во время Чеченской войны руководил правительством республики, работал в ФСБ». Или еще: «Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российской ФСБ, является «профессиональным диверсантом», присылаемым для руководства сепаратистами. Но, по большому счету, у отказа лишь одна серьезная мотивировка: Бабич неприемлем для Киева, поскольку как член Совбеза РФ в 2014г. участвовал в принятии решений по Крыму.

Справка «БелГазеты». После окончания Рязанского ВВКУС в 1990г. Бабич прослужил в ВС РФ до 1995г., выйдя в отставку капитаном. В 1998г. окончил юрфак Московского института экономики, менеджмента и права, в 2000г. - Госакадемию управления по специальности «финансовый менеджмент», в 2005г. - факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба ВС РФ. В 1995-98гг. руководил ЗАО «Корпорация «Антей», в 1998-99гг. работал первым вице-президентом компании «Росмясомолторг». На госслужбе с 1999г.: в 1999-2000г.- первый замгендиректора ГУП «Федеральное агентство по регулированию продрынка» при Минсельхозе РФ; в 2000-01гг. - первый зампред правительства Московской области; в 2001-02гг. - первый замглавы администрации Ивановской области; в 2002-03гг. - председатель правительства Чеченской Республики; в 2003г. назначен помощником министра экономического развития и торговли. В 2003, 2007, 2011гг. избирался в Госдуму IV, V и VI созывов. С 2011г. - полпред президента РФ в Приволжском ФО. С 2012г. действительный госсоветник РФ 1-го класса. Кандидат экономических наук, член партии «Единая Россия».

По биографии заметно, что Бабич прошел не только впечатлившую украинцев военную службу, но и руководство крупными территориально-административными единицами, парламент (оборонные комитеты), ВПК, пищепром, а также огонь, воду и медные трубы бизнеса 90-х. Кстати, находящийся в открытом интернет-доступе компромат на него связан в основном с 1990-ми гг. и, в общем-то, является стандартным для крупного чиновника или бизнесмена в РФ. Въедливый эйчар заметит, что подолгу Бабич нигде, кроме ПФО, не задерживался, однако оценит факт работы в команде экс-губернатора Московской области в 2000-12гг. Бориса Громова, знакомство с чеченским руководством во главе с Рамзаном Кадыровым (настоявшим на удалении Бабича), пребывание в ранге советника в МЭРТ при Германе Грефе. CV потенциального посла и впрямь производит впечатление.

ПРИЗРАКИ ПАРАШЮТОВ НАД ДРОЗДАМИ

Кроме украинских претензий двухгодичной давности, медиа-хайп вокруг Бабича подпитывается сообщениями анонимных телеграм-каналов. Telegram в РФ юридически не существует, поэтому является идеальным инструментом для слива. Скажем, СМИ ссылаются на канал «Нижегородский эксперт», приписывающий Лукашенко следующую реплику: «Если Россия хочет выстраивать с Беларусью экономические отношения - пусть пришлют экономиста. Если политические - ну пусть пришлют политика. Но какие хотят они отношения, если присылают диверсанта?»

Версию канала «Старая площадь» следует отнести к популярному в 2014-16гг. жанру «хитрый план»: «Отказ белорусами в агремане даст повод президенту России не заниматься перезагрузкой наших отношений, а торпедировать последнюю бесконечную фронду Лукашенко».

В итоге теперь минские коллеги нижегородских экспертов со Старой площади охвачены опасениями, что гибридный супермен-диверсант Бабич десантируется в Минске с парашютом и провозгласит в Дроздах «народную республику».

Нынешний посол РФ в РБ Александр Суриков родился в 1940г. и представляет РФ в Минске уже 12 лет. Неудивительно, что Сан Саныч, как дружески называет его Лукашенко, так органично вписался в круг белорусских крепких хозяйственников: одно поколение, схожий опыт, одинаковые ценности, сопоставимый уровень ораторского искусства и прогностического мастерства. Бабич родился в 1969г., это уже не «крепкий хозяйственник», а представитель иной управленческой генерации - «эффективных менеджеров». Российские источники в один голос отмечают такие компетенции полпреда в ПФО, как жесткость, гибкость, результативность в управлении финансовыми потоками. Новый посол явно подбирался по контрасту со старым: пока Сан Саныч безмятежно сидел в Минске, сменилась историческая эпоха, и стало очевидно, что белорусско-российские отношения нуждаются в ревизии и обновлении.

В погоне за модой на нижегородские телеграм-каналы «БелГазета» заглянула на канал «Нижегородский Олень». У оленей Поволжья все намного конструктивнее, чем у тамошних экспертов.

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«Михаил Бабич пакует чемоданы и готовится проститься со своей квартирой на ул. Белинского в столице Приволжья. В окружении полпреда уже неделю судачат, кого Михаил Бабич возьмет с собой в Минск, где он там будет жить и на чем ездить. У Михаила Бабича будет солидный аппарат, большой штат советников и расширенные полномочия. В этом смысле слова он станет не просто послом, а послом специального назначения с особым мандатом от Первого лица. В зону ответственности нового посла войдут не только традиционный дипломатический функционал, но и широкие полномочия по развитию политических и экономических связей, а также курирование интеграционных процессов Союзного государства. Для Михаила Бабича назначение послом с таким набором полномочий - это, конечно, политический рост».

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«В Нижегородской области есть такая традиция - провожать Михаила Бабича. Даже если убрать слухи о его несостоявшихся дипломатических миссиях, можно насчитать не менее 5 вакансий, куда его прочили. Это и место в Госдуме, и в правительстве, и в Совете Федерации, и в руководстве одной из корпораций... Неподтвержденные агреманы в Турцию и на Украину только украсили биографию Бабича, сделав его третий заход на Чрезвычайного и Полномочного наиболее эффектным».

По поводу же возможных опасений официальных властей РБ на удивление трезво и сдержанно высказался член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, известный очень жесткой критикой нынешней модели белорусско-российской интеграции: «В команде Лукашенко опасаются не самого Бабича, а изменения парадигмы российско-белорусских отношений. Но эту парадигму в любом случае придется менять. И если Бабич послом не станет, вместо него Москва пошлет другого технократа, который будет проводить новую политику».

Перемены неизбежны. Какими они будут, зависит не только от Бабича, но и от остальных актеров политического процесса.