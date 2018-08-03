«Ъ»: Кремль шантажирует Пашиняна отменой кредита и оружейным эмбарго 7 3.08.2018, 9:32

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Москву раздражают действия новых властей Армении в отношении бывших руководителей страны.

Об этом 2 августа газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источник в российских государственных структурах.

В частности, Кремль недоволен, что в Армении к суду привлекли генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Российские власти считают это "серьезным ударом" по имиджу военного блока. В разговоре с изданием топ-менеджеры двух российских банков заявили, что соглашение о выдаче Еревану кредита на $100 млн и поставках стрелкового оружия, "Искандеров-Э", истребителей Су-30СМ "под большим вопросом".

В конце июля Хачатурова и второго президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Генсека ОДКБ арестовали, но позже отпустили под залог.

Экс-главу государства взяли под стражу на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО Еревана.

31 июля пресс-служба министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заявила, что его беспокоит ситуация с Кочаряном и Хачатуровым.

По его словам, недавние события в Армении "нарушают позитивный настрой", который наблюдался в отношениях Еревана и Москвы. До этого Никол Пашинян, который в результате революции 2018 года стал премьер-министром Армении, обещал не допустить мести в отношении представителей прежней власти.

ОДКБ ("Ташкентский договор") – организация по международной и региональной безопасности, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.