Тысячи белорусов отправятся в Литву на встречу с Папой Римским 3.08.2018, 9:25

Фото: Giuseppe Ciccia/NurPhoto/Getty Images

Началась регистрация на мероприятия с участием понтифика.

Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом Литву, Латвию и Эстонию 22-25 сентября. Визит Папы в Литву - уникальная возможность для католиков Беларуси встретиться с Понтификом. Впервые Франциск будет так близко - литовская столица находится буквально в 40 км от белорусской границы. Поэтому автобусные паломничества в Литву запланированы из многих городов Беларуси. Ожидается, что в Литву отправятся несколько тысяч белорусов.

1 августа, сообщает kp.by, началась онлайн-регистрация для литовцев и всех паломников из других стран на мероприятия с участием Папы. После обеда 22 сентября он посетит вильнюсский санктуарий Матери Божьей Остробрамской, встретится с молодежью на площади перед кафедральным собором в литовской столице.

Утром 23 сентября Франциск отправится в Каунас, где в местном парке Santakos возглавит воскресную святую Мессу, которая завершится совместной молитвой.