Сертификатом – по экспорту 3 3.08.2018, 9:41

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Фото: Alexander Chuguev, 2017

Белорусская легкая промышленность теряет рынки сбыта из-за глупости властей.

Предприятия легкой промышленности теряют экспортные заказы и не могут развивать производственный аутсорсинг. Мешает требование получать сертификат собственного производства, пишет belmarket.by.

Бобруйский производитель спецодежды и обуви, ЗАО «Легпромразвитие», обратился в госорганы с призывом исключить из налогового законодательства норму, согласно которой экспорт с применением нулевой ставки НДС разрешается лишь при наличии у поставщика сертификата собственного производства. Письмо с призывом поддержать инициативу направлено в Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН).

В письме (его текст есть в распоряжении «БР») в союз компания утверждает, что ей постоянно приходится отказываться от крупных заказов на выпуск продукции из давальческого сырья российских компаний, так как собственными силами выполнить весь объем работ не может, а привлечение белорусских субподрядчиков без возможности применить потом нулевую ставку НДС делает цену продукции неконкурентоспособной.

Представители «Легпромразвития» обращают внимание на то, что только в Беларуси условием получения налоговой льготы является наличие сертификата собственного производства. В других странах ЕАЭС такого требования к экспортерам не предъявляют. Следовательно, исключение из ст. 102 Налогового кодекса нормы о необходимости подтверждать принадлежность выполненных работ к работам собственного производства повысит конкурентоспособность отечественных производителей на рынке Таможенного союза, увеличит загрузку производственных мощностей и объемы экспорта, а также уменьшит трудовые и материальные затраты, связанные с получением сертификата.

О данной проблеме заявили и некоторые другие компании. В частности, на значительные временные и финансовые издержки пожаловался еще один член БСПН, пожелавший остаться неназванным. Недавняя сертификация продукции собственного производства в БелТПП обошлась предприятию почти в тысячу рублей и заняла около месяца. Вкупе с получением сертификатов происхождения и актов экспертизы происхождения товаров услуги БелТПП обошлись производителю примерно в 4 тыс. руб. за год. Представитель компании настаивает на том, чтобы сертификат продукции собственного производства и сертификат работ и услуг собственного производства были объединены в один документ, а срок действия увеличен до пяти лет.

Брожение умов

Как следует из ответного письма Минфина, инициатива «Легпромразвития» была рассмотрена на заседании межведомственной рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по комплексной корректировке Налогового кодекса, но не поддержана ее участниками. Тем не менее в беседе с корреспондентом «БР» директор ЗАО «Легпромразвитие» Дмитрий Щелкунов отметил, что в Минфине услышали аргументы бизнеса. По крайней мере, мнения чиновников разделились. Некоторые осознали абсурдность действующей нормы: и без того «махровый протекционизм» выталкивает белорусские компании с российского рынка, так еще и наши национальные нормы помогают в этом.

Боязнь посредников. В комментарии для «БР» главный специалист по экспертизе и сертификации БелТПП Петр Ануфриев заявил, что особых проблем с получением сертификатов собственного производства не видит. Ежегодно выдается около 10 тыс. таких документов.

«Любые замечания по любому нормативно-правовому акту должны сопровождаться конструктивными исследованиями и предложениями, а не заявлениями «Ай, как все плохо!», — убежден представитель БелТПП. По его мнению, нынешняя норма отражает государственную политику, «чтобы льготу получал не купи-продай, не Корейко с мальчиком в телогрейке, который переливает что-либо из одной бочки в другую через клистирную трубку, а именно производства, которые обеспечивают приток технологий и организацию рабочих мест».

В свою очередь, глава «Легпромразвития» полагает, что авторы положений, касающихся сертификации, перепутали посредников с генподрядчиками и отняли у компаний право работать по договорам подряда и субподряда. При этом некоторые чиновники не понимают трудностей промышленных контракторов, связанных с компоновкой заказов, подбором сырья, разработкой логистических схем. По логике подобные сертификаты должны бороться с недобросовестным импортом, а в данном случае создан фактор, усложняющий жизнь добросовестным экспортерам.

Не понимает Дмитрий Щелкунов и подчеркнутой нелюбви к посредникам. Даже если предположить, что они воспользуются налоговой льготой при экспорте, страна все равно выиграет от этого: будет обеспечен приток валютной выручки, у промышленных компаний появятся заказы, а рабочие получат зарплату.

В союзе думают

«Решение проблемы может быть связано как с изменением Налогового кодекса, так и с корректировкой правил выдачи сертификатов. Причем второй путь, возможно, более простой и продуктивный», — полагает директор и сопредседатель БСПН Жанна Тарасевич. По ее словам, в союзе продолжают изучать вопрос, чтобы выработать наиболее рациональное предложение по корректировке законодательства.