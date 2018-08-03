США: Сотрудница посольства в Москве не имела доступа к секретным данным 3.08.2018, 9:47

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Фото: ТАСС

Секретная служба США сделала заявление.

Секретная служба США отвергла утверждения британской газеты Guardian о наличии доступа к секретной информации у россиянки, которая работала в американском посольстве в Москве, сообщает ВВС.

Как сообщила в четверг Guardian со ссылкой на источники в разведке, связанная с ФСБ России женщина долгое время работала в американском посольстве и имела доступ к документам Секретной службы.

"Местным сотрудникам американских посольств за рубежом, работающим на Секретную службу США, никогда не предоставлялся доступ к секретной или конфиденциальной информации", - говорится в заявлении спецслужбы.

В частности, по данным источника газеты, она имела доступ к корпоративной сети и электронной почте ведомства и, возможно, к рабочему графику президента и вице-президента США.

Как утверждала Guardian, россиянка более 10 лет работала в американском посольстве в Москве и была уволена летом 2017 года - после того как была заподозрена в шпионаже.

"Женщина работала на Секретную службу несколько лет, прежде чем попала под подозрение в 2016 году во время очередной проверки, проводимой двумя следователями из регионального подразделения Госдепартамента США", - пишет издание.

По данным источников газеты, следственные органы не стали открывать полномасштабное ресследование в отношении сотрудницы, чтобы избежать "возможной затруднительной ситуации".

Фото: SERGEI PETROV/TASS

"Необоснованные данные"

Секретная служба назвала статью британской газеты безответственной и неточной.

"До того, как Guardian опубликовала статью, Секретная служба предоставила редакции официальное заявление, а также информацию, опровергающую необоснованные данные", - сообщила пресс-служба ведомства.

Статья Guardian вышла на сайте издания вечером в четверг. В печатной версии газеты, которая вышла утром в пятницу, статьи уже не было.

Как утверждала Guardian, ссылаясь на источники, работница посольства попала в поле зрения спецслужб из-за регулярных неофициальных встреч с сотрудниками ФСБ России.

Секретная служба США в своем заявлении подчеркнула, что помощь посольству в налаживании взаимодействия с российскими властями, в том числе с ФСБ, МВД и ФСО, являлась прямой обязанностью сотрудницы (спецслужба прямо не называет ее и использует стандартный термин Foreign Service National, которым обозначают работников дипломатического корпуса США из числа местных сотрудников американских учреждений за рубежом).

В обязанности Секретной службы входит обспечение безопасности президента США

Фото: AFP

"Секретная служба США понимает, что все иностранные сотрудники, которые предоставляют услуги для содействия нашей миссии - административной или любой другой, могут подвергаться влиянию со стороны иностранной разведки [...] В результате их обязанности ограничены переводами, помощью в культурных вопросах и административной поддержкой", - говорится в заявлении.

Спецслужба также назвала не соответствующими действительности утверждения Guardian о том, что Секретная служба не отреагировала на информацию со стороны госдепартамента США, сотрудники которого якобы заподозрили россиянку в шпионаже, а также отказалась проводить расследование, чтобы скрыть возможную утечку.

В заявлении также отмечается, что подразделение, в котором работала иностранная сотрудница, было закрыто в августе 2017 года в связи с отсутствием содействия со стороны российских властей. Закрытие никак не было связано с прекращением полномочий самой сотрудницы.