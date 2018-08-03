«Корейской пенсии мне хватит, чтобы в Беларуси прожить безбедно» 7 3.08.2018, 10:16

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Белоруска треть своей жизни живет в Южной Корее.

После окончания колледжа искусств Катя отработала распределение и уехала на заработки за границу, пишет «Солидарность».

На родину Катя приезжает в гости к родителям и возвращаться не собирается. Ее дом и семья теперь в Южной Корее. В Сеуле Катя организовала балетную студию для детей и танцует с коллективом на мероприятиях по заказам ивент-агентств.

В свой первые приезд на родину за последние два года Катя не заметила особых изменений в стране.

— Меня удивило, что в моем родном Слуцке открылись кофе-шопы, в центре появились заведения, где можно отдохнуть. Раньше нужно было ехать на кольцевую, где находились частные кафе-рестораны.

Катя сравнивает цены в Южной Корее и Беларуси:

— У нас здесь дорого все. С такими темпами, как я хожу в банк менять деньги, — шок! Я в Корее за месяц меньше трачу, чем в Беларуси. Может, я в отпуске и много всего покупаю… Чашка кофе стоит полтора-два доллара – как в Сеуле, так и в Слуцке.

Девушка приводит пример: средняя зарплата в Корее составляет около 3350 долларов в месяц.

—У белорусов на лицах грусть, — говорит Катя. — У моих подруг большие проблемы с поиском работы. Папа на пенсии работает, но здоровье уже не то.

По наблюдениям девушки, корейцы выглядят более занятыми.

— Они все делают быстро. Ритм жизни там сумасшедший. В Корее нет такого, чтобы час нужно было ждать пиццу. В магазинах кассиры работают стоя. Они могут присесть, когда нет покупателей.

Катя вспоминает, как работала в игровом центре, где дети пробовали себя в разных профессиях.

— У меня был театр балета. Мой рабочий день длился с десяти утра до восьми вечера. Обеденный перерыв — полчаса. В течение рабочего дня мне нельзя было присесть, даже когда посетителей не было.

Еще одно отличие от Беларуси: корейцы не боятся выходить на площадь.

— Им никто ничего не сделает. Это свободная страна. Они знают, что ни полиция их не заберет.

Два года назад сотни тысяч корейцев вышли на площадь в Сеуле и требовали импичмента президенту Пак Кын Хе. Люди собирались на главной площади с детьми, перекрывали полностью весь центр. Народ приезжал из близлежащих сел и городов. Сутками находились на площади: ели, спали, сидели и добились своего. (В апреле 2018 суд Сеула приговорил бывшего президента к 24 годам тюрьмы и штрафу в размере 16,8 млн долларов за коррупцию и злоупотребления полномочиями, в июле к сроку добавили еще 8 лет за растрату госсредств и вмешательство в партийную деятельность – прим. «С»).

Каждый день в Корее кто-то протестует. Помню, как в Сеуле бастовали таксисты, водители автобусов.

Недавно на площадь вышли женщины топлесс — они хотели показать, что им тоже жарко. В Корее женщинам даже в 30-градусную жару нельзя открывать плечи, грудь, живот. Майка на бретельках считается нижним бельем. В такой одежде считается неэстетичным выходить на улицу. Религия тут не при чем. Это их культура — испокон веков так складывалось.

Участниц акции, появившихся на улице топлесс, никто не задерживал. Натянули одеяла, прикрыли их.

— В Беларуси недавно продлили безвизовый режим для иностранцев до 30 дней. Как думаешь, поехали бы жители Южной Кореи к нам? Насколько это привлекательное предложение?

— Когда я говорю, что из Беларуси, корейцы «зависают» на несколько секунд. Они не знают такой страны. Если я скажу, что это Европа, они понимают.

В Минске много жителей Южной Кореи — в основном, это студенты. Музыка, танцы, балет — самые востребованные у них здесь профессии.

По-моему, туристические поездки в Беларусь были бы интересны корейцам. У нас есть что посмотреть и что попробовать. Уверена, наша водка им понравится. (Смеется).

— Куда бы ты отвезла туриста?

— Когда приезжал мой муж, мы его возили в Дудутки, в Мирский замок, в Несвиж. Больше никуда не успели. Еще я отвезла бы корейских туристов в лес – у них нет такой природы. Особенности отдыха в Корее: надо заранее забронировать место, оплатить его. Допоздна ты не погуляешь. После 23.00 шуметь нельзя.

Как-то мы поехали к морю, арендовали место на кемпинге, и на нас вызвали полицию соседи. Полиция сказала: «Вы шумите, мешаете спать». Говорят: «Или мы вас забираем, или вы ведете себя тише».

— Ваши соседи могли сделать вам замечание, а не вызывать полицию?

— Люди разные. Некоторые могут так, другие сразу полицию вызывают.

В домах точно так же: соседям могут мешать дети, которые шумят, или вы громко разговариваете. Если поступает жалоба несколько раз, приходит специалист и замеряет уровень шума в вашей квартире. Если он превышает нормы, тебе делают предупреждение или выписывают штраф.

Если на пятом этаже будут бегать соседские дети, ты не пойдешь в милицию звонить. Ты даже не подумаешь об этом. Вот в чем отличие жизни в Беларуси.

— А если, например, случается домашнее насилие, жертвы знают, куда им обращаться?

— В Корее человек себя чувствует более защищенным. Например, на курсах корейского языка в институте, где я учусь, нам дали список номеров телефонов, куда обращаться, если возникли проблемы. Для замужних мигранток есть специальные антикризисные центры, куда они могут обратиться, если столкнулись с насилием в семье.

— Как в Корее относятся к мигрантам?

— Корейцы любят свою нацию. Из иностранцев в почете только американцы и европейцы.

Любой бизнес они будут делать только с корейцами. Думала открыть свой магазин или кофейню, но я иностранка, и мало шансов, что ко мне пойдут люди. Если я буду работать на корейца — это нормально, а если я хозяйка — ко мне будут относиться с подозрением: почему ты приехала сюда открывать кофе-шоп?

Мой знакомый француз — повар, подрабатывал моделью. Он хотел открыть свой ресторан и решил присмотреться: что людям нравится. Для этого он жарил блины на улице для туристов. К нему подходили кореянки и говорили: «Что ты сюда приехал? Блины жарить?»

Часто женщины из Камбоджи, Филиппин, Вьетнама выходят замуж за южных корейцев. Много фиктивных браков. Мигрантки получают вид на жительство и разводятся.

Некоторые корейцы находят жен-иностранок через брачные агентства и используют как бесплатную рабочую силу – на ферме, по дому.

В Корее традиция: молодые семьи живут с родителями мужа. У жены роль прислуги. Она должна за всеми ухаживать, убирать, готовить, смотреть за детьми.

Семьи, которые живут в городе, отходят от этой традиции. Некоторые наши друзья живут с родителями мужа.

На телевидении популярны передачи, где показывают, как живут мультикультурные семьи. Запомнилась история, как молодая жена мечтала о резиновых сапогах (у нас все в них ходят в сезон дождей). Свекровь дарит ей сапоги — невестка счастлива. Утром свекровь будет ее в четыре часа, ставит ей сапоги, пошли на огород — отрабатывай!

В Корее принято, когда в семью приводят невестку, свекровь учит ее готовить блюда, которые любит ее сын, учит убирать, стирать — все, как ему нравится.

У меня этого не было. Мне повезло. С родителями мужа мы прожили всего месяц, потом сняли квартиру. Когда я готовила себе еду, ее никто не ел. Мама мужа говорила: «Ты кушай сама». Помню, приготовила тушеную курицу, но она была не острая, как у них принято. Муж ел, а его родители отказались. Наверное, они поняли, что мне тяжело есть их пищу. (Улыбается).

— Как тебе корейская медицина?

— Обслуживание на очень высоком уровне. Муж оплачивает мне страховку. Мой годовой доход не достигает минимума, чтобы я сама ее оплачивала. Страховка не распространяется на стоматологию, гинекологию и хирургию.

Страховка частично покрывает медобслуживание и процент от стоимости лекарств.

Если в Беларуси перед операцией чуть ли не весь организм проверяют, анализы должны быть свежие, то в Корее этого не требуется. Перед одной операцией у меня не брали никаких анализов и потом через два часа отправили домой. После другой операции я осталась в больнице, потому что врач настоял на наблюдении. Двухместный номер стоил в сутки 300 долларов, одноместный — 600, а вип — 800.

— Как корейцы относятся к алкоголю?

— По моим наблюдениям, пьют много и каждый день. Для них жизнь — это стресс. Кто-то снимает его спортом, кто-то — алкоголем. Второе характерно для офисных работников.

После работы они посещают за вечер несколько заведений, завершают караоке. Часам к трем-пяти расходятся. Если кому-то пару часов ехать домой, едут на работу спать или отправляются в сауну. Некоторые фирмы практикуют такой отдых каждый день.

Алкоголь доступен: 24 часа в сутки семь дней в неделю. Пьют соджу —корейскую водку. Она разная бывает: есть 40 градусов, но в основном до 20.

Что касается отдыха, корейцы очень от нас отличаются. Обычный отпуск — от 10 до 15 дней в год. Любое масштабное мероприятие — свадьба или день рождения — длится 2-3 часа. У нас гуляют — так гуляют.

Для них съездить на 5 дней в Таиланд — это отличное путешествия, хотя два дня уходит только на дорогу.

По большим праздникам отдыхают по 4-5 дней. Государственных праздников много — каждый месяц красный день календаря.

— У тебя своя танцевальная студия. Какие особенности работы с корейскими детьми?

— Воспитание детей отличается от принятого в Беларуси. На улице ты не увидишь маму, кричащую на ребенка. Если кто-то увидит, у нее будут проблемы.

Я преподавала балет корейским детям — для меня это был стресс. Дети бегают, кричат, а ты ничего не можешь сделать. Помню, делаем растяжку с девочкой. Она поставила ногу на станок, ей больно. Говорю, терпи, мы почти закончили. У девочки полились слезы — больше она не пришла. Влетело потом мне, потому что ребенок не пришел. Директор потерял клиента.

Там надо быть клоуном, а не преподавателем: надели ребенку пачку, купальник, ты с ним потанцевал. Они не хотят, чтобы ты их чему-то научила. Им нужно, чтобы развлекала детей.

Сейчас я работаю с детьми-метисами (мамы — русская, папа — кореец). Этим детям я могу объяснить: без растяжки на шпагат не сядешь, если больно, нужно потерпеть.

— На родину хочешь вернуться?

— Пока нет. После 60 могу вернуться. Что мне делать в мегаполисе? Приеду в Беларусь, куплю домик и буду жить. Корейской пенсии мне хватит, чтобы тут прожить безбедно. (Смеется).