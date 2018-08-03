В Ирландии продают замок из популярного сериала «Игры престолов» 2 3.08.2018, 10:19

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Фото: Maison Real Estate

Замок продают по цене меньшей, чем лондонская квартира.

Замок Госфорд в графстве Арма, Северная Ирландия, с 10 ванными комнатами и более чем 15 спальнями можно купить за 500 тыс. фунтов стерлингов, что меньше, чем цена средней лондонской квартиры (около 574 586 фунтов стерлингов), пишет «Вокруг света».

Поклонникам популярного сериала «Игра престолов» замок известен как Риверран, владение дома Талли. Впервые его показали в первом сезоне, когда Роб Старк казнит Рикарда Карстарка за измену, а затем был местом проведения Красной свадьбы в третьем сезоне, во время которой несколько главных героев были убиты.

Построенный в середине 1800-х годов графом Арчибальдом Ачесоном замок спроектировал лондонский архитектор Томас Хоппер в стиле норманского возрождения. Ачесон жил там до 1921 года. Крупнейший замок Ольстера затем использовался как военная база и лагерь военнопленных во время Второй мировой войны. После этого он был куплен Министерством сельского хозяйства и снова милитаризирован в 1970-х годах.

В 1983 году его превратили в отель, но его содержание оказалось слишком дорогим. Владельцы выставили его на продажу всего за 1 фунт стерлингов, при условии инвестиций в восстановление здания.

Фото: Maison Real Estate

Реставрация замка началась в 2013 году, в ходе нее были сохранены оригинальные винтовые лестницы и потолочные своды. А затем славу этому строению принесли съемки «Игры престолов».