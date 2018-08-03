Остались ли в Минске квартиры дешевле $30 тысяч? 3.08.2018, 9:54

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Журналисты нашли самые дешевые новостройки.

Далеко не каждый трудоспособный минчанин (не говоря уже о жителях регионов) может позволить себе покупку квартиры в столице. Что делать: копить на жилье мечты еще 5—10 лет, влезать в кредитную кабалу или, отбросив все предубеждения, переехать за МКАД, где воздух чище и метр дешевле? Почем сегодня квартиры в пригородных новостройках и с какими проблемами там могут столкнуться новоселы — в материале Onliner.by.

Мы выбрали для обзора 10 наиболее интересных жилых комплексов и отдельных домов. Цены приведены в долларах, однако расчеты с застройщиками производятся исключительно в белорусских рублях по курсу Нацбанка.

10. ЖК «Уручский-2», 2,5 км от МКАД

Однокомнатная квартира (47,18 м²) — $51 700 ($1100/м²)

Двухкомнатная квартира (61,89 м²) — $68 079 ($1100/м²)

Трехкомнатная квартира (81 м²) — $89 100 ($1100/м²)

Благодаря пресловутому запрету на застройку пахотных земель деревня Копище стала одной из самых «продвинутых» в стране. Самой деревеньки уже и не видно за плотными рядами панелек, а вскоре в небо вымахают еще и 23-этажки.

Облик восточной стороны Копища сформирован монолитно-каркасными высотками и панельными домами, возведенными компанией «СИ-трейдинг». В мае этого года застройщик приступил к продажам квартир в очередном доме. 19-этажка относится к типовой серии Мозырского домостроительного комбината. Здесь один подъезд, 132 квартиры, два лифта, высота потолков — 2,63 м, лоджии достаточно большие — около 7 кв. м. Отделку подъезда обещают улучшенную, с элементами индивидуального дизайна.

В новостройке будет 57 однокомнатных и столько же двухкомнатных квартир, а также 18 трехкомнатных. Судя по тому, что «однушки» все еще есть в наличии, очереди в отдел продаж застройщика не выстраиваются. За 50 с лишним тысяч долларов можно найти что-то и в Минске — наверняка так думают потенциальные покупатели и продолжают поиски.

Сдадут дом в II квартале 2019 года, пока же строят шестой этаж.

9. ЖК «Новая Боровая», 1,5 км от МКАД

Однокомнатная квартира (39 м²) — $48 360 ($1240/м²)

Двухкомнатная квартира (58 м²) — $69 030 ($1170/м²)

Трехкомнатная квартира (80 м²) — $84 000 ($1050/м²)

Самые дешевые квартиры компания «А-100 Девелопмент» предлагает в недавно анонсированном и уже строящемся квартале FORrest. «Однушки» по $48 360 и «двушки» по $69 030 продаются в доме №11.3. Сейчас на его месте готовится строительная площадка, срок сдачи — IV квартал 2019 года. «Трешки» за $84 000 есть в доме №11.5 — там собрано 25% каркаса здания, сдача будет в III квартале 2019-го. Дешевле квартир во всей «Новой Боровой» сейчас нет.

FORrest станет четвертым кварталом в жилом комплексе и будет состоять из пяти домов, объединенных общим двором. Двор обнесут забором с живой изгородью и сделают закрытым для машин. Внутри будет много зон отдыха и высоких деревьев. Благоустройство обещают на самом высоком уровне.

Все пять домов нового квартала будут панельными: два высотой 8 этажей, два высотой 10 этажей и одна 19-этажка. Всего здесь 721 квартира. Высота потолков — от 2,54 до 2,64 м. Главной же особенностью квартала станет обильное озеленение. Во дворе высадят взрослые деревья с развитой корневой системой, причем лес появится внутри и снаружи квартала уже к окончанию строительства домов.

8. ЖК «Александров парк», 2 км от МКАД

Однокомнатная квартира (37,72 м²) — $45 264 ($1200/м²)

Двухкомнатная квартира (52,24 м²) — $61 643 ($1180/м²)

Трехкомнатная квартира (88,3 м²) — $90 949 ($1030/м²)

Коммерчески успешному примеру «А-100 Девелопмент» последовали другие застройщики. Въезжающих в Боровляны приветствует яркими фасадами жилой комплекс «Александров парк» — малоэтажная панельная застройка, преображенная до неузнаваемости за счет грамотных дизайнерских решений и более качественной отделки.

Место для жизни не самое приятное: дома стоят возле оживленной дороги. Не забудем о нехватке мест в детских садах. Впрочем, эти и другие проблемы компенсировались приемлемой ценой. Раньше квадратный метр в «Александровом парке» стоил $850—900, сейчас — минимум $1030 (и то по акции). Самые дешевые квартиры застройщик «Тенкинвест» предлагает в доме №3, возведение коробки которого начнется в августе. Достроят его в декабре 2018 года.

В третьем доме будет восемь подъездов. Благодаря собственной котельной жильцам не будет страшно плановое отключение горячей воды. Обещают ландшафтный дизайн «как в лучших европейских застройках», живое кустарниковое ограждение во дворе, игровые площадки, крытый велопаркинг, просторные колясочные, Wi-Fi и видеонаблюдение во дворах.

7. ЖК «Новый Заславль», 16 км от МКАД

Однокомнатная квартира (45 м²) — $41 132 (914/м²)

Двухкомнатная квартира (66 м²) — $55 000 (833/м²)

«Новый Заславль» — живой пример того, что строить квартиры в Беларуси можно не только за деньги дольщиков. Компания «КМК-Инвест», отметившаяся прежде панельными домами в Грушевке, продает исключительно готовое жилье, тем самым сводя на нет любые риски долгостроя. Сейчас в стадии реализации находится третий дом жилого комплекса на улице Советской в Заславле — 10-этажная панелька Брестского домостроительного комбината.

Застройщик не поскупился на благоустройство: территория комплекса огорожена, в распоряжении жильцов детская игровая площадка, баскетбольная площадка со специальным покрытием, уличные тренажеры и воркаут-зона. В доме — улучшенная отделка первого этажа и потолки высотой 2,64 м. Трехкомнатных квартир здесь нет, только «однушки» и «двушки».

— Понимая, что все больше людей не хотят заниматься ремонтом, мы предлагаем квартиры трех типов. Если «однушка» площадью 45 кв. м без отделки стоит $41 132, то с отделкой — $45 080, а полностью готовая к проживанию квартира с мебелью и текстилем — $56 363, — рассказали в отделе продаж. — Двухкомнатные квартиры площадью 66 кв. м стоят $55 000, $58 925 и $73 657 соответственно.

На фоне других столичных спутников Заславль смотрится довольно благополучно (по крайней мере его ухоженная центральная часть). Это тихий и спокойный, не лишенный недостатков городок. Есть школы, детские сады, супермаркет. Нет бассейна, детского развлекательного центра. В поликлиниках не хватает врачей.

6. ЖК «Озерцо», 3,5 км от МКАД

Однокомнатная квартира (40,92 м²) — $39 400 ($963/м²)

Двухкомнатная квартира (62,72 м²) — $55 180 ($880/м²)

В прежние годы многоквартирное жилье за чертой МКАД ассоциировалось исключительно с разноцветными панельками. Со временем некоторые застройщики не побоялись бросить вызов устоявшимся шаблонам. Один из примеров — ЖК «Озерцо» в одноименном агрогородке возле Минска. Дома здесь кирпично-блочные, их высота ограничена пятью этажами. В числе бонусов — улучшенная отделка подъездов, видеонаблюдение, возможность перепланировки квартиры, автономное отопление и так далее.

Из недостатков стоит отметить отсутствие лифтов. Впрочем, застройщик не претендует на определение «загородный комфорт-класс» (хотя на некоторых сайтах такие формулировки в отношении «Озерца» звучали).

Строит комплекс компания «СтройИнфоКонсалт». Сейчас возводится четвертый дом, а всего их будет пять. Каменщики работают на уровне пятого этажа, однако новоселье состоится еще нескоро. Один подъезд планируют сдать в IV квартале 2019 года, второй — в II квартале 2020-го.

Рядом с жилым комплексом находятся магазин, банк, амбулатория, школа и остановка общественного транспорта. Детский сад — в пешеходной доступности.

5. ЖК «Вясёлка», 8 км от МКАД

Однокомнатная квартира (43,4 м²) — $37 237 ($858/м²)

Двухкомнатная квартира (64,17 м²) — $52 235 ($814/м²)

Жилой комплекс «Вясёлка» в Прилуках, скромно стартовавший весной 2014 года, уже успел разрастись до размеров целого микрорайона и насчитывает сегодня 15 панельных многоэтажек. Застройщик «МайКлассКом» выжимает максимум из отведенной площадки — дома жмутся близко друг к другу, дворы забиты машинами. На озеленении, благоустройстве и прочих «плюшках» здесь экономят. Тем не менее покупателей, обремененных решением квартирного вопроса, это не пугает, ведь квадратные метры в «Вясёлке» одни из самых дешевых.

В мае прошлого года «однушку» можно было взять за $32 250, а «двушку» — за $44 800. Сейчас цены подросли. Однокомнатная квартира площадью 43,4 кв. м при стопроцентной оплате стоит $37 237, двухкомнатная площадью 64,17 кв. м — $52 235. Жилье по таким ценам предлагают в доме №15, который будет сдан в II квартале 2019 года. «Коробка» там уже готова, идут внутренние работы. Трехкомнатные квартиры в «Вясёлке» появятся в конце лета.

При оплате в рассрочку (50% стоимости квартиры сразу, 50% — в течение года) метр в «однушках» будет стоить $900, в «двушках» — $820.

Параллельно с возведением жилья застройщик подтягивает и социальную инфраструктуру. Детский сад был открыт весной 2017 года, сейчас строятся амбулатория и супермаркет, в перспективе должна появиться и школа. Другие проблемы поселка пока не решаются: все еще нет нормального тротуара от автобусной остановки до жилого комплекса, не расширена дорога до Брестской трассы, где для разъезда приходится смещаться на обочину.

4. ЖК «Радужный», 30 км от МКАД

Двухкомнатная квартира (56,17 м²) — $37 100 ($660/м²)

Трехкомнатная квартира (76,59 м²) — $48 250 ($630/м²)

Долгое время квартал «Радужный» в Дзержинске возглавлял топ самых дешевых новостроек, ориентированных на минчан. Да, неблизко, зато доступно. «Однушку» в городе-спутнике, связанном со столицей скоростной трассой и железной дорогой, можно было приобрести всего за $27 000. Проживающие в стесненных условиях молодые семьи совершали размен, брали кредиты и становились полноправными собственниками своего жилья в Дзержинске. Либо сами оставались в Минске, а на свежий воздух переселяли родителей.

«Радужный» выглядит простенько, как типичный новый квартал в обычном белорусском райцентре. Собственно, так оно и есть. Все дома панельные и не выше пяти этажей. Плотность застройки невысокая, дома расположены таким образом, что жильцы не будут смотреть в окна друг другу. Лифтов здесь нет, а вместо лифтовых шахт оборудованы колясочные.

Сейчас в «Радужном» построено шесть домов. Еще два (№4 и №6 по генплану) начнут строить в ближайшее время — «однушек» там уже не осталось, двухкомнатные квартиры продаются за $37 100—39 800, трехкомнатные — за $48 250. Дом №6 планируют сдать в II квартале 2019 года, дом №4 — в IV квартале 2019-го.

— По первым домам были жалобы жильцов на вентиляцию, неровные швы. Мы сменили генподрядчика, сейчас строим только из мозырских панелей и продвинулись вперед по качеству, — отметили в офисе продаж компании «СБФ-плюс». — Условия покупки жилья гибкие: можем предложить беспроцентную рассрочку до декабря 2020 года (50% оплачиваете сразу, остаток — равными долями), в качестве оплаты принимаем чеки «Жилье».

Всего в квартале будет восемь домов и магазин. Социальная инфраструктура в Дзержинске, по столичным меркам, скромная, но все необходимое есть: школы, детские сады, поликлиника, бассейн, кинотеатр, ресторан, несколько баров, городской парк. Главный недостаток — расстояние до Минска. При ежедневных поездках на машине до станции метро «Малиновка» и обратно ежемесячно в трубу будет вылетать примерно 125 рублей, в год — 1500 рублей. Суммы заставляют задуматься.

3. ЖК «Новая Слобода», 15 км от МКАД

Однокомнатная квартира (41 м²) — $33 852 ($840/м²)

Двухкомнатная квартира (56 м²) — $45 920 ($820/м²)

Трехкомнатная квартира (85 м²) — $59 500 ($700/м²)

Если хотите узнать, что такое загородный комфорт-класс (в представлении застройщика), поезжайте в агрогородок Слобода возле Кургана Славы, где компания «Аркуб» возводит жилой комплекс «Новая Слобода».

Первый дом был готов еще в прошлом году. Это «каркасник» высотой в 7—8 этажей, вмещающий 68 квартир. Здесь потолки высотой 2,75 м, двухконтурные котлы в каждой квартире, улучшенная отделка подъездов, колясочные, греческие лифты Doppler. Сейчас рядом строят еще одну девятиэтажную секцию. Она будет объединена с подъездами первой очереди переходной галереей.

— Это не социальное жилье, здесь нет льготников, люди строят квартиры за свои деньги, — уточнили в отделе продаж. — Жилье покупают в основном минчане, есть и приезжие — те, кто хочет перебраться поближе к Минску, но пока не может позволить себе покупку столичной квартиры.

В новой секции только одно- и двухкомнатные квартиры. Планировки не раздутые: «однушки» — по 40—41 кв. м, «двушки» — по 56 и 61 кв. м. Самая дешевая из оставшихся квартир стоит $33 852. Правда, такая «однушка» всего одна, и находится она на первом этаже. Двухкомнатных тоже осталось совсем мало.

Рассрочка до конца 2018 года предполагает увеличение стоимости квадратного метра на $40. Первый платеж в таком случае составит 20% от общей стоимости квартиры.

В поселке Слобода проживает 4,5 тыс. человек. Здесь работают амбулатория, почта, банк, магазины, рядом с жилым комплексом расположены школа и детский сад. В детсад ребенка устроить сложно: число желающих превышает количество мест.

2. ЖК в Новоселье, 15 км от МКАД

Однокомнатная квартира (44,4 м²) — $30 636 ($690/м²)

Двухкомнатная квартира (66,2 м²) — $45 678 ($690/м²)

Летом этого года УКС Минского района начал продавать квартиры в агрогородке Новоселье, что в 15 километрах от Минска в сторону Ракова. В перспективе жилой комплекс будет состоять из трех пятиэтажных домов, сейчас заканчивается строительство первого из них. Сдача в эксплуатацию ожидается в октябре.

Одноподъездный дом построен из железобетонных панелей Солигорского домостроительного комбината, лифт здесь отсутствует. На каждом этаже по шесть квартир — только одно- и двухкомнатные. Метр стоит одинаково независимо от общей площади — $690 по курсу.

В поселке есть своя социальная инфраструктура в виде детского сада, школы, магазина, амбулатории. До Минска ходит автобус.

— Среди будущих жильцов есть как минчане, так и местные, в том числе сотрудники предприятия «Белвнешрыбторг». Соотношение — примерно 50 на 50, — отметили в УКСе.

1. Жилой дом в Слободе, 15 км от МКАД

Однокомнатная квартира (34,83 м²) — $28 560 ($820/м²)

Двухкомнатная квартира (60,8 м²) — $42 560 ($700/м²)

Агрогородок Слобода возле Кургана Славы привлек еще одного девелопера — компанию «Горизонтпроектсрой», известную по жилому комплексу «Віленскі маёнтак» в Минске. В 15 километрах от МКАД застройщик возводит семиэтажный «каркасник». Монолитные работы уже завершены, сейчас выполняется кладка наружных стен на уровне второго этажа.

В доме предусмотрено автономное отопление: в каждой квартире установят индивидуальный газовый котел. На каждом этаже по восемь квартир (шесть однокомнатных и две двухкомнатные). Лифт будет могилевский. Сдать дом обещают в конце 2018 года.

— «Однушек» стоимостью $28 560 осталось всего пару штук — это самый ходовой формат квартир, — рассказали в офисе застройщика. — Большинство строящихся у нас — это иногородние граждане, которые мигрируют поближе к Минску.