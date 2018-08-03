Швеция заключит контракт на поставку ЗРК Patriot из США 3.08.2018, 10:29

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Cтокгольм укрепляет оборону на фоне российской агрессии.

Швеция решила приобрести американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы укрепить свою обороноспособность в условиях растущей напряженности в отношениях с Россией.

Как сообщает Reuters, Министерство обороны Швеции намерено заменить существующую систему противовоздушной обороны, которая не способна сбивать баллистические ракеты, на американскую систему ПВО Patriot, сообщает «Новое время».

Переговоры о приобретении Patriot велись с ноября 2017 года по апрель 2018 года. Ожидается, что правительство окончательно утвердит соглашение.

Согласно условиям сделки, Швеция закупит у американской компании Raytheon четыре единицы системы ПВО и два типа ракет, а также другое оборудование и курс подготовки для шведских военных. Ожидается, что ПВО поставят до 2025 года.

Агрессия России против Украины и аннексия Крыма подтолкнули Швецию, которая не является членом НАТО, к усилению своей обороноспособности.

MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и их союзниками. Состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Он был создан для воздушной защиты на средних и больших высотах и перехвата баллистических ракет. ЗРК Patriot впервые был поставлен американским военным еще в 1981 году.