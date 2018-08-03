Владимир Некляев: А если бы Лукашенко начали не лечить, а посадили в тюрьму? 9 3.08.2018, 10:31

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Владимир Некляев

Вот почему диктатору надо уходить.

«Александр Лукашенко пережил транзиторную ишемическую атаку», пишет в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

«Вот что было бы, если бы его с таким диагнозом начали не лечить, а посадили в тюрьму? Как меня с таким диагнозом посадила в тюрьму год назад судья Марина Федорова.

Тюремный доктор сказал, что таких судей самих судить надо. А эта «судья» сегодня судит руководителей независимого профсоюза (РЭП).

Как я знал, так и руководители независимого профсоюза знают, что их судит не Федорова. Их, как и меня, судит тот, кто приказал судить.

Кто же создал суды, в которых судья - просто болванчик, который механически зачитывает приговоры? Кто создал систему, в которой все, в том числе человеческие судьбы, решает, опираясь на силовые, репрессивной структуры, исполнительная власть?

В системе правового государства ситуация наподобие той, что стала поводом для уголовного дела против независимого профсоюза РЭП, просто не могла возникнуть.

Она возникла только потому, что профсоюзы, как и вся страна, существуют в условиях бесправия, в условиях тотального политического давления. И менять эти условия никто не собирается, что неизбежно приведет страну к политическому и экономическому коллапсу.

Вот почему Лукашенко надо уходить. Из власти уходит. А что касается жизни, то позвать человека в этот мир, отозвать его из этого мира, - воля Бога».