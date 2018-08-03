Следите за Зимбабве 1 Иван Яковина, «Новое время»

3.08.2018, 10:38

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Иван Яковина

Глядя на африканскую страну, можно многое понять о будущем других автократий.

Жители Зимбабве в минувший понедельник выбирали себе нового президента. Многие скажут: нам то какое дело? Где Зимбабве, а где мы? А вот отвечу: очень большое дело

Зимбабве по множеству параметров обладает разительным сходством с Российской Федерацией. Глядя на африканскую страну и на то, как дела идут там, можно с большой вероятностью спрогнозировать, что далее будет происходить в азиатской – то есть в РФ.

Поэтому я, например, очень внимательно слежу за зимбабвийской историей. Итак, впервые за 40 лет в выборах главы государства не принимал участия 94-летний Роберт Мугабе. Когда-то этого человека воспринимали как молодого и решительного героя, который поднял страну с колен и вернул ей достоинство.

Потом Мугабе постарел и заплыл жиром полностью коррумпированной "элиты". Как всегда, ею стали его земляки, кореша и родственники. Вместе они уничтожили оппозицию, принялись грабить свою страну и, естественно, ввергли ее в чудовищный экономический кризис. Из почти самой богатой Зимбабве стала самой бедной страной Африки.

Десятилетиями Мугабе и его клан прочно удерживали власть, но в прошлом году что-то пошло не так. Президент покусился на привилегии собственной элиты, после чего она же его быстро и бескровно сняла с должности.

Временно пост президента занял Эммерсон Мнангагва – бывший главный гэбэшник Зимбабве с добрым прозвищем "крокодил". Оно привязалось к нему за привычку кидать политических оппонентов на корм этим замечательным рептилиям.

Но сейчас 75-летний Мнангагва утверждает, что перековался, стал хорошим и добрым. Вы не поверите: выяснилось, что он всегда был демократом и мечтал о свободе, но вот злой Мугабе ему не давал показать свои настоящие наклонности.

Может быть, действительно перековался? Кто его знает, ведь лицо доброе, честное. Но вот злые языки клевещут, что это все – маскарад. Цель его – обмануть Запад и получить там экономическую и политическую поддержку.

Собственно, для этого Мнангагве и выборы понадобились. Как несложно догадаться, этот вот подобревший Бармалей (по прозвищу Крокодил) – один из главных претендентов на пост президента.

Его главный оппонент – тоже интересный персонаж. Зовут его Нельсон Чамиса. Он стал депутатом в 25 лет. Министром – в 31 год. Сейчас ему 40 лет. Если победит, то станет самым молодым президентом не только в истории Зимбабве, но и вообще во всей Африке.

Молодость у Чамисы была довольно бурной. Уже занимая государственные посты, он то и дело участвовал в митингах радикальной оппозиции. На одном из таких мероприятий люди Крокодила (его нынешнего конкурента) проломили ему череп. Чамиса едва остался жив.

Этот досадный инцидент, впрочем, не помешал ему получить образование юриста, а также священника. Представляете себе: сейчас он совмещает работу адвоката, политика и пастора. Между прочим, очень успешного и без всякого томоса.

Программа у него тоже небанальная. Молодой Чамиса собирается построить в Зимбабве гиперлуп и добиться проведения в этой стране Олимпийских игр. Довольно амбициозно, скажу я вам, но народу нравится.

Поскольку пока Зимбабве страна довольно отсталая, голоса там считают медленно, официальные итоги будут лишь в середине следующей недели. Но сейчас более или менее понятно, что состоится второй тур, в котором Крокодил Эммерсон схватится с пастором Нельсоном.

Откровенно говоря, я болею в этом поединке за пастора, но надежд на его победу немного: под контролем старой гвардии находятся и пресса, и силовики, ЦИК, и вся экономика. Кроме того, власть обладает колоссальным опытом проведения фальсификаций. Оппозиция, правда, грозит массовыми акциями протеста в случае воровства голосов. Интрига нарастает.

Ну и вернусь к тому, с чего начал. Сейчас в Зимбабве мы видим противостояние местного Дмитрия Медведева с местным же Алексеем Навальным. Думаю, что после свержения Владимира Путина что-то подобное возможно и в России.

Очень интересно, кто из них победит и как после победы будет себя вести. Хотим мы или нет, но судьба Украины, к большому сожалению, в значительной степени зависит от того, насколько адекватен (или неадекватен) действующий хозяин Кремля. А зимбабвийская история даст нам возможность понять, чего ждать от России в недалеком будущем.

Иван Яковина, «Новое время»