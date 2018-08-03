Зачем Эстония сделала общественный транспорт бесплатным 10 3.08.2018, 11:18

3,334

Закон имеет далеко идущие последствия.

Эстония стала первой страной ЕС с бесплатным общественным транспортом.

Соответствующее постановление подписала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Если быть более точным, то министр подписала постановление, утверждающее цены на билеты уездных автобусных линий, при этом внутригородских линий это не касается, также это не касается коммерческих перевозок между городами, пишет eurointegration.com.ua.

Центры общественного транспорта должны были к середине мая сообщить, сколько денег им нужно для уплотнения сетки линий, бесплатного или льготного проезда, в случае, если транспортные центры хотят вместо бесплатного проезда предлагать проезд по льготной цене, они получат дотацию соответствующего размера.

Уездные автобусные линии являются самым доступным видом общественного транспорта в каждом из уездов Эстонии, в год на данных линиях совершается около 18 миллионов поездок. Поскольку данные направления экономически невыгодны для частных компаний, то государство их дотировало.

В 2017 году Эстония дотировала такие линии на 21,7 млн евро, местные самоуправления - еще на 3,2 млн, и лишь 11 млн сформировал доход от продажи билетов.

Как видно из приведенной статистики, 2/3 расходов на функционирование автобусного сообщения в сельской местности так или иначе брало на себя государство. В 2018 году на данные цели в бюджете было заложено 34,8 млн евро, что позволило освободить жителей уездов от платы за проезд.

Мотивируя свое решение, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон заявила: "У нашей страны есть возможности для совершенствования данной области. Теперь настало время сделать шаг вперед. Нам хотелось бы, чтобы люди, живущие в сельской местности, отдавали предпочтение использованию общественного транспорта, а не личных автомобилей.

Нам нужна альтернатива, чтобы помочь работникам сэкономить деньги и снизить стоимость жизни в сельской местности. Одним из таких способов является введение бесплатных уездных автобусов.

Я считаю, что выбор места жительства в сельской местности должен поощряться, а не наказываться".

Необходимо отметить, что уже с 1 января 2013 года Таллинн стал первой европейской столицей, где была отменена плата за проезд для жителей города. До этого проезд стоил 1 евро, если приобретать билет заранее, и 1,6 евро, если покупать его у водителя автобуса. По подсчетам городской управы, семья из 4 человек стала экономить на проезде до 600 евро в год.

Главной причиной введения бесплатного общественного транспорта в городе было желание разгрузить дороги от личных автомобилей и уменьшить пробки в городе. При этом были оборудованы парковки у конечных остановок общественного транспорта, где каждый житель мог оставить автомобиль и передвигаться по городу на общественном транспорте, парковка же на улицах центра города повсеместно является платной и стоит около 1,5 евро в час.

Поскольку общественный транспорт стал бесплатным только для жителей столицы, то его введение привело к неожиданному росту населения города: жители, ранее зарегистрированные в пригородах, стали менять регистрацию на городскую. Поскольку в Эстонии при уплате налогов часть из них уходит в республиканский бюджет, а часть остается в местном самоуправлении, то Таллинн только выиграл от бесплатного общественного транспорта, позволив жителям экономить на проезде и увеличив свой собственный бюджет.

Поскольку вслед за столицей некоторые города Эстонии также ввели у себя бесплатный общественный транспорт, то новая инициатива министра была следующим и абсолютно логичным шагом на пути к полной отмене платы за проезд на всей территории Эстонии. Инициатива широко обсуждалась в обществе, а в мае в Таллинне прошла международная конференция "Бесплатный общественный транспорт для всех. Мечты и действительность", посвященная пятилетию введения бесплатного проезда в городе.

На конференции выступили мэры европейских городов, которые высказывали свое мнение по поводу бесплатного общественного транспорта, в частности, свою позицию высказали вице-мэр Парижа, мэр Дюнкерка, мэры немецких городов Темплина и Тюбингена, мэр шведского города Авеста, представители литовских, итальянских, польских и даже бразильских городов. Большинство спикеров поддержали идею бесплатного общественного транспорта.

Главным мотиватором в принятии подобного рода решения все-таки остается тяжелая демографическая обстановка в сельской местности. Численность населения уменьшается, средний возраст проживающих в уездах жителей продолжает расти, также остро стоит проблема нехватки качественной рабочей силы. Бесплатный общественный транспорт должен поднять привлекательность уездов, создать условия для мобильности рабочей силы, стать значительной экономией для рабочих.

Данное решение очень важно с точки зрения региональной политики. Чиновники считают, что это может мотивировать людей переезжать в сельские районы, а местные жители смогут остаться в своей родной области. Все это - элементы качественной жизни: должна быть хорошая школа, хорошая работа, доступный и хороший транспорт, который свяжет школу, работу и дом.

Дискуссия о введении бесплатного общественного транспорта показала закономерность, что те, кто выступает против такого шага, сами не пользуются общественным транспортом и не видят практической выгоды для себя.

При этом не все автобусные перевозчики встретили такое решение министерства с радостью.

Автобусное предприятие Samat подало в Таллиннский административный суд жалобу, поскольку считает, что бесплатный общественный транспорт значительно влияет на их пассажиров и является причиной несправедливой конкуренции в автобусном секторе. Поскольку постановление не касается коммерческих линий, то на данный момент они вынуждены конкурировать с линиями, где можно проехать абсолютно бесплатно. Компания также считает, что министерство нарушает правила Европейского Союза по государственной помощи, в том числе специальные требования транспортного постановления по предоставлению государственной помощи транспортному сектору.

Июль 2018 года выдался в Эстонии очень жарким, и многие жители предпочитают проводить свободное время за городом и на пляжах. Бесплатный общественный транспорт оказался очень кстати этим летом, но даже самые оптимистические специалисты не могли предугадать такого пассажиропотока.

На многих линиях люди вынуждены стоять часами в ожидании автобуса, так как в автобусах не хватает места для всех. Впрочем, даже такие проблемы не снизили привлекательность идеи бесплатного транспорта.

Возможность жить в сельской местности, наслаждаясь удивительной природой и при этом имея возможность добраться на работу на бесплатном общественном транспорте, считается достаточно важной целью, чтобы потерпеть временные неудобства.