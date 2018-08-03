Средняя зарплата в западных землях Германии выросла до 3340 евро 2 3.08.2018, 11:30

В некоторых регионах страны можно заработать еще больше.

По информации Федерального агентства по труду, уровень заработных плат в различных регионах Германии значительно различается. Сотрудники в восточных землях ФРГ зарабатывают существенно меньше, чем их западные коллеги, сообщает в пятницу, 3 августа, dpa со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные, предоставленные агентством в ответ на запрос депутатов Левой партии, пишет dw.com.

По данным на 31 декабря 2017 года, средний уровень заработных плат в восточных землях, включая Берлин, составляет 2600 евро, в западных - 3339 евро. Наиболее низкая средняя зарплата зафиксирована в саксонском округе Гёрлиц - 2183 евро брутто, то есть до вычета налогов и сборов, наиболее высокая - 4635 евро - в баварском Ингольштадте.

На последнем месте Мекленбург - Передняя Померания, на первом – Гамбург

Если сравнивать соответствующие показатели федеральных земель, на первом месте находится Гамбург (3619 евро), за ним следуют Баден-Вюртемберг (3546 евро) и Гессен (3494 евро). Последние три позиции в этом списке занимают Саксония (2479 евро), Тюрингия (2459 евро) и Мекленбург - Передняя Померания (2391 евро).

Средний уровень месячной зарплаты в Германии составляет 3209 евро, указывает далее dpa. Годом ранее этот же показатель был несколько ниже - 3133 евро.