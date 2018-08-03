«Инсульт» Лукашенко - лучшее исследование настроений белорусов 10 3.08.2018, 11:34

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Ольга Николайчик

Народ готовился уйти в массовый загул.

Реакцию белорусов на появившуюся новость об инсульте Лукашенко сайту Сharter97.org прокомментировала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик:

- Белорусский народ устал существовать под властью Лукашенко. Это настоящая тюрьма. Гетто под открытым небом. К сожалению, белорусы частично привыкли к этому страху, бесперспективности. Человек ко всему привыкают. Но ненависть к диктатору никуда не делась. Под «чарку и шкварку» у белорусов зреет озлобленность. И тут новость: «Диктатор скончался». Ненависть переросла во всеобщую радость. Это лучшее социалогическое исследование, как люди относятся к «пересиденту». Если бы новость подтвердилась, то можно было ожидать массовый загул.

Cкажу за себя: я этому человеку не желаю здоровья, так как Лукашенко забрал много моего здоровья, здоровья моей семьи, уничтожил много выдающихся белорусов.

Если с ним что-то случиться - я плакать не буду. И думаю, что мое мнение разделяет большинство белорусов. Люди ждут, когда услышат заветное: «Саша, спи».