Япония обогнала Китай и стала вторым крупнейшим фондовым рынком в мире 3.08.2018, 11:46

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite Index потерял более 16%.

Рыночная стоимость всех акций компаний, которые торгуются на биржах Японии, по итогам торгов 2 августа составила $6,17 трлн и превзошла капитализацию китайских компаний, которые опустились до $6,09 трлн.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, сообщает «Новое время».

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite Index потерял более 16% в 2018 году, что стало одним из худших показателей в мире.

Фондовый рынок Китая опередил Японию в конце 2014 года, а затем взлетел до рекордного уровня в более чем $10 трлн в июне 2015 года. В этом году китайские акции и национальная валюта стали падать на фоне торговой войны с США.

В то же время фондовый рынок США остается крупнейшим в мире с капитализацией около $31 трлн.