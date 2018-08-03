Солигорчанин Лаптев забил уникальный гол польскому «Леху» 1 3.08.2018, 11:59

Но это не помогло «Шахтеру» пройти дальше.

ЛЕХ — ШАХТЕР — 3:1

ПОЗНАНЬ. Городской стадион. Начало — в 21.45.

Судья — Кристиан Дингерт (Германия).

ЛЕХ: Бурич — де Марко, Рогне (к), Гайос (Рэдуц, 89), Йевтич (Жоао Амарал, 66), Макушевски, Цывка, Костевич, Тиба (Тралка, 97), Яницки (Орловски, 46), Гюткьер.

Запасные: Путноцки, Клюпсь, Томасик.

ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик, Бурко, Селява, Рыбак, Бакай (Лаптев, 65), Ковалев, Бордачев, Сзоке (Шибун, 91), Каньяс (Лисакович, 73), Эбонг (Баланович, 46).

Запасные: Чесновский, Сойри, Кузьменок.

ГОЛЫ: 1:0 — Гюткьер (15). 1:1 — Лаптев (79). 2:1 — Гюткьер (94). 3:1 — Гюткьер (118).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Эбонг (17), Бурко (18), Рыбак (39), Цывка (52), Сзоке (64), Тиба (70), Макушевски (83), Лаптев (93), Матвейчик (102), Баланович (117, два последовательных предупреждения), Лаптев (120), Рыбак (121+).

УДАЛЕНИЯ: Баланович (117), Лаптев (120), Рыбак (121+).

Первый матч — 1:1.

А Солигорск — как обычно, скажете вы. И будете в общем-то правы, но не совсем. Да, горняки в который раз первыми из белорусских полпредов в еврокубках отправляются на выход. Сколько бы "Шахтер" не ходил по тонкой грани в двухматчевом противостоянии, отчего-то неизменно в итоге оказывается не с той стороны, пишет pressball.by.

Другое дело, что на сей раз попался соперник, который отдельными скептиками изначально считался непроходимым. Однако на то, что все может быть не так плохо, намекнул сначала сам "Лех", совсем не убедительно выступив в предыдущем раунде против армянского "Гандзасара" (2:0, 1:2). Затем горняки провели неплохо матч с поляками в Солигорске — повели во втором тайме и обидно пропустили на 89-й минуте. Далее для пущего устрашения перед выездом в Познань загрузили 11 мячей в Кубке "Чисти".

Сложно сказать, как бы сложилась игра в Польше, если бы не случилось того самого злополучного гола в Солигорске. Или, скажем, если бы на познаньский стадион все-таки не пустили зрителей. Или еще почему-то. Но даже в этих обстоятельствах "Шахтер" принял сложный бой, и провел его весьма достойно.

Команда Сергея Ташуева ни разу не проиграла "Леху" в основное время. Это значит, что она по-прежнему не потерпела ни одного поражения под руководством российского специалиста. А это уже отрезок в 18 матчей во всех турнирах! Главный тренер "Шахтера" еще раз прекрасно продемонстрировал умение реагировать на ход матча. Показательно, что гол горняков, который в итоге перевел игру в дополнительное время, организовали Баланович, Лисакович и Лаптев — трио игроков, которые вышли на замену.

Беда белорусов заключалась в том, что им нужно было добивать хозяев в основное время. И нельзя сказать, что шансов на это у гостей не было. Во втором тайме "Шахтер" прибавил в движении и казалось, что белорусы выглядят гораздо свежее. Этим стоило пользоваться.

В овертайме же можно было наблюдать лишь за тем, чьи изможденные организмы окончательно выдохнутся быстрее. Оказалось, что поляки, которые только лишь раскачиваются в национальном чемпионате (в "экстраклясе" прошло всего два тура) готовы к 120-минутному испытанию не хуже, чем белорусы, которые должны вроде быть на пике формы.

А пропустив на 94-й минуте (Гюткьер оформил хет-трик), гости обрекли себя на изматывающие попытки отыграться на ватных ногах с мышцами, которые то и дело сводит. В итоге подобраться к воротам "Леха" получилось считаное количество раз. Это, конечно, раздражало. Белорусы слишком много фолили — "Шахтер" нарушил правила 30 (!) раз, из них 10 в дополнительное время. Слишком много разговаривали с арбитром. Особенно "отличился" Лаптев, которому на футбольном поле не нравилось абсолютно все.

В итоге доигрывали белорусы ввосемьмером. Сначала Баланович чего-то наговорил немецкому арбитру Дингерту, чем его моментально выбесил — две желтых карточки подряд. А на последней минуте, уже при счете 1:3, Рыбак неоправданно грубо подкатился под соперника. Лаптев же воспользовался небольшой потасовкой и все-таки прописал кому-то "бычка".

В общем, "Шахтер" устроил в Познани жар и дал полякам бой. Правда, итоговый исход для горняков снова неутешительный.