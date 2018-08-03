Видеохит: Парашютисты устроили в воздухе «самурайское шоу» 3.08.2018, 12:09

Так друзья из Канады отметили свой 400-й прыжок.

Люди, увлекающиеся прыжками с парашютом, придумывают самые разные традиции, и эти жители провинции Саскачеван (Канада) решили не отставать от своих «коллег», сообщает 120.su.

Смельчаки знали, что человека, совершившего 100-й прыжок, положено макать лицом в торт, 1000-й прыжок отмечается бутылкой шампанского. Свою порцию торта экстремалы уже получили, а вот до шампанского ещё не дошли, ведь им предстоял 400-й прыжок.

Тогда шутники придумали свой способ отметить «круглый прыжок». Они устроили в воздухе пародийную битву на игрушечных мечах, и теперь надеются, что изобретённая ими традиция приживётся.