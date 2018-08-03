Доходность акций «Беларуськалия» резко упала 3.08.2018, 12:29

Cуммы диведендов значительно ниже, чем в прошлом году.

Все дивиденды, полученные "Беларуськалием" по итогам работы в 2-м квартале 2018 года, перечислены в бюджет. Их сумма значительно ниже, чем в прошлом году, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Общее собрание акционеров "Беларуськалия" по итогам работы в 2-м квартале 2018 года постановило все дивиденды, начисленные по итогам 2-го квартала, направить в республиканский бюджет. Их размер составил 13 рублей 77 копеек на каждую из 1 717 876 акций или всего — 23, 655 млн рублей (11, 915 млн долларов в эквиваленте).

Сумма дивидендов (если сравнивать с результатами прошлого года ) достаточно скромная - около 12 млн долларов.

Напомним, что по итогам 2017 года дивиденды "Беларуськалия" составили 401 рубль 09 копеек на одну акцию или в эквиваленте около 350 млн долларов. Тогда «Беларуськалий» перечислил в бюджет свои дивиденды за три квартала 2017 года, которые составили 265 рублей 91 копейка на акцию или около 233 млн долларов.

"Беларуськалий" - крупнейшее белорусское предприятие по производству калийных удобрений. 100% акций предприятия принадлежит государству.