Россия Путина — это скрипучий корабль 3.08.2018, 12:18

Путинизм как формула стабильности уже изжил себя.

Тот единый фронт, который мы увидели во время Чемпионата мира по футболу, — это иллюзия. Путин боится и бунта простых людей, и оппозиции со стороны элиты.

Чемпионат мира по футболу, который недавно прошел в России, создал впечатление, что Россия — это умело управляемая страна с довольным жизнью населением. Но теперь, когда этот спортивный праздник завершился, россияне снова вернулись к серой реальности своей повседневной жизни и полному отсутствию каких-либо перспектив. Идея объединить нацию вокруг Владимира Путина — это фикция, пишет The Guardian.

Давая характеристику России, многие часто используют противопоставления: это страна, разделенная на сторонников Путина и либералов, на богатых и бедных, провинциалов и москвичей, «славянофилов» и западников. В основе нарратива Кремля лежит образ «патриотической» России, вынужденной постоянно бороться с крохотной оппозицией, называемой «пятой колонной», которой манипулируют внешние силы. Западные обозреватели рисуют такую черно-белую картину, в которой лидер имеет безграничную власть и купается во всеобщем восхищении, тогда как его оппоненты являются всего лишь исключением из правила.

На самом деле существует три России. Первая — это Россия Путина, выстроенная на основе олигархической власти и ее гигантской пропагандистской машины. Вторая — это Россия простых людей с их множеством различий, но общими проблемами. Третья — это Россия профессиональной элиты и верхних слоев среднего класса, которые многое получили в результате экономического бума 2000-х годов и которым сейчас есть что терять.

Подавляющее большинство из 140 миллионов россиян испытывают тревогу в связи со снижением уровня жизни, падением уровня образования и здравоохранения, материальной незащищенностью и коррупцией. Несколько недель назад во многих регионах прошли акции протеста против планов правительства по повышению пенсионного возраста (как показывают результаты опросов, 8 из 10 россиян выступают против этой реформы). Эти протесты продемонстрировали рост уровня недоверия к властям — многие люди сомневаются, что путинская система руководствуется их интересами. Более того, социологи из независимого «Левада-центра» указывают на рост уровня пессимизма. Несмотря на пропаганду на телевидении — а, возможно, из-за этой пропаганды — все больше россиян пессимистично оценивают свои личные перспективы, а также перспективы России в целом. Россиян беспокоят военные кампании на Украине и в Сирии, а также человеческие потери, которые Россия несет в этих конфликтах.

На самом деле ситуация Путина представляет собой классическую проблему, с которой сталкиваются все авторитарные лидеры. Ему необходимо демонстрировать популярность его режима у народа, чтобы убедить представителей своего ближайшего окружения, а также потенциальных противников в том, что он неуязвим и незаменим. Нарратив о высоком рейтинге одобрения (предположительно около 80-85%) был необходим для навязывания идеи о «сокрушительной победе» на мартовских президентских выборах, исход которых был предрешен, и это объясняет, почему такого серьезного конкурента Путина, как Алексей Навальный, просто не допустили до участия в выборах. Независимые аналитики и наблюдатели до сих пор пытаются оценить масштабы обмана на тех выборах, а также степень политического контроля, осуществляемого над миллионами избирателей. В современной России необходимо иметь мужество, чтобы разоблачать манипуляции и развенчивать некоторые мифы о популярности Путина. Истинное распределение голосов в отсутствие какого-либо давления и фальсификаций, вероятно, могло бы выглядеть следующим образом: более 40% избирателей воздержались, 20% проголосовали за «слабых кандидатов», и менее 40% проголосовали за президента.

Как насчет элиты? Важно провести границу между правящей группой (сетью чиновников, глав служб безопасности и олигархов) и неправящей элитой и верхними слоями среднего класса, куда относятся несколько миллионов ученых, представителей интеллигенции, государственные служащие местного и регионального уровней, учителя и предприниматели. В силу повсеместной коррупции и ограниченности бюджета им зачастую очень трудно руководить больницами, школами, местными администрациями и фабриками. Они управляют своим собственным бизнесом, преподают, что-то создают, внедряют новшества. Именно им выпала тяжелая роль прослойки между народом и правящим классом. Многие из них ощущают свое бессилие, но при этом сохраняют верность Кремлю.

Однако за последнее десятилетие многие профессионалы собрали чемоданы и уехали из России. Десятки тысяч из них сейчас живут в Европе, Северной Америке, на Украине, в Грузии и даже в Азии. Они пристально следят за событиями в России, и многие из них надеются однажды вернуться на родину и стать полезными членами постпутинского общества. Как бы решительно Кремль это ни отрицал, утечка мозгов и талантов из России стала новой и чрезвычайно серьезной проблемой для путинского режима.

За бравадой Путина скрывается его страх перед возможной мобилизацией народных масс и элиты. Жалобы народа могут превратиться в серьезную угрозу, если им начнут вторить журналисты, интеллигенция и оппозиционные политики. Исключительная популярность Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» указывает на то, что сейчас идет процесс формирования новой политики. У сайта navalny.com миллионы подписчиков. Видео, в котором рассказывается об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева, набрало более 20 миллионов просмотров. Значительная часть сторонников Навального — это бесстрашные молодые люди.

Социальная злость, гражданские требования, молодежная оппозиция и «временные диаспоры» могут сойтись в одной точке и обернуться серьезными проблемами для Путина. В этом случае у него будет небольшой выбор: ужесточить политические репрессии, что заведет страну в тупик, или же попытаться найти компромисс, однако в этом случае он рискует потерять власть и богатство.

Пока Путин не демонстрирует никакого желания покидать Кремль или воспитывать своего преемника, не обращая никакого внимания на слабость экономики и на недовольство верхних слоев среднего класса. В правительстве, которое он назначил в мае и главой которого снова стал Медведев, нет ни одного влиятельного и серьезного реформатора. По прогнозам экономических экспертов, в ближайшие годы Россию ожидают медленный экономический рост и усугубление социальных проблем.

В конечном счете, стремления вернуть России статус сверхдержавы, возможно, недостаточно для того, чтобы объединить раздробленное общество и элиту вокруг диктатора. Россияне ожидают защиты от падения уровня жизни, и многие из них подозревают, что истинная цель пенсионной реформы заключается в том, чтобы направить еще больше денег на военные нужды и на личное обогащение чиновников. Режим пытается отвлечь внимание людей от слабости российской экономики, провоцируя конфликты с Западом, однако такая тактика требует больших затрат, является непродуктивной и непопулярной. Тем не менее, Путин продолжит придерживаться этого курса, поскольку он не готов начать процесс либерализации.

Российские власти, обеспокоенные элиты и пессимистически настроенное общество находятся сейчас в состоянии неустойчивого равновесия. Эти три России сейчас все яснее осознают, насколько опасна сложившаяся ситуация. Они пристально наблюдают друг за другом. Путинизм как формула стабильности уже изжил себя.