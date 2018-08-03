СМИ: Помпео провел конструктивную встречу с главой МИД Турции 3.08.2018, 12:33

Майк Помпео

Вашингтон и Анкара начали диалог после конфликта из-за ареста в Турции американского пастора.

Анкара выразила намерение вернуться к диалогу с Вашингтоном и найти решение конфликта вокруг ареста американского пастора, которого турецкие власти обвиняют в шпионаже и терроризме. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал "в высшей мере конструктивной" встречу с госсекретарем США Майклом Помпео, которая состоялась в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, сообщает dw.com.

Во время переговоров турецкий министр, по его словам, заявил о том, что "языком угроз и санкциями не удастся чего-либо достичь. "По возвращении в свои страны мы продолжим предпринимать совместные шаги по разрешению данных проблем и дальнейшему сотрудничеству", - заявил далее Чавушоглу.

"Демонстрация серьезных намерений"

В свою очередь Помпео перед встречей с турецким коллегой выразил надежду, что Анкара сочтет санкции "демонстрацией серьезности намерений" Вашингтона. По данным турецких СМИ, встреча Помпео и Чавушоглу в Сингапуре продолжалась около 40 минут. Кроме того, за последние 15 дней главы внешнеполитических ведомств двух стран четыре раза вели телефонные переговоры.

1 августа США ввели санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля в связи с конфликтом по поводу содержания под домашним арестом американского пастора Эндрю Брансона. После этого глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что санкции "не останутся не отвеченными". Почти неделей ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Анкары освободить священника, проведшего почти два года в турецкой тюрьме, и предупредил, что Соединенные Штаты готовы наложить "жесткие санкции" на своего союзника по НАТО.

В конце июля 50-летний евангелический пастор Брансон, заключенный в турецкую тюрьму в 2016 году, был выпущен судом в Измире из-под стражи под домашний арест. Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. В вину Брансону ставится сотрудничество с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Пастору, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы. До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.