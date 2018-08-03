«Платила за одну поездку, а деньги взяли за две» 3.08.2018, 12:36

Минчане жалуются на двойное списание денег за проезд в метро.

Минчане жалуются, что при оплате проезда в метро банковской картой, со счета списывается двойная сумма. «Я приложила карточку один раз и прошла через турникет. Но позже мне пришло СМС с отчетом о списании 1 рубля 30 копеек вместо 65 копеек», — рассказывает минчанка Анна. В центре поддержки клиентов компании IBA Group, одной из компаний, которая реализует проект с оплатой проезда в метро карточкой, сказали, что это не сбой и проезд по-прежнему стоит 65 копеек. Просто банк, который обслуживает метрополитен, сейчас ввел новую систему списания денежных средств, пишет tut.by.

С июня на всех станциях в минском метро стало возможным оплачивать проезд банковскими картами. Пока система работает только в тестовом режиме. Многим пассажирам новый сервис понравился. За два месяца люди таким образом рассчитались за проезд более миллиона раз.

Несколько дней назад минчане начали жаловаться, что при оплате проезда в метро картой у них начала списываться двойная, а то и тройная стоимость поездки.

— Приложила один раз карточку к валидатору на турникете, загорелась зеленая стрелка и я прошла, — рассказывает минчанка Анна. — Чуть позже мне пришло СМС о списании средств с карты. Но там была сумма не 65 копеек, 1 рубль 30 копеек.

Вроде, проезд не подорожал, приложила карту я только один раз. За что списали лишних 65 копеек?

В центре поддержки клиентов компании IBA Group сказали, что никакой ошибки нет, проезд не подорожал. Просто система теперь списывает оплату не за каждую поездку, а за несколько сразу.

— Банк, который обслуживает метрополитен сейчас ввел новую систему списания денежных средств. Учитывая внушительную нагрузку на программно-аппаратный комплекс, установленный на станциях, партнерами проекта было внедрено технологическое решение, которое позволило оптимизировать этот процесс. Теперь списание денег со счета происходит с опозданием, за определенный период времени и за определенное количество поездок, — пояснила специалист центра поддержки клиентов компании IBA Group. — Это значит, что несколько успешных оплат проезда, совершенных в течение 48 часов, объединяются в одну транзакцию с единовременным списанием со счета владельца карты. В данном случае у Анны списался 1 рубль 30 копеек за две поездки, которые она совершила в течение одного-двух дней.

Сейчас максимальное количество операций, которые могут агрегироваться в одну транзакцию — не более трех успешных оплат проезда. Исходя из стоимости проезда в метро сегодня сумма одной транзакции не превысит 1,95 рубля.

Специалист заверила, что «двойной оплаты с карты за один проезд в метро никак не может быть списано. Когда прикладываешь карту к валидатору, система ждет прохода человека через турникет. И только потом можно сделать следующую оплату».

— Чтобы не было никаких сомнений по поводу честности списаний, можно зарегистрироваться на сайте paybycard.by и создать свой личный кабинет. Это может сделать любой пассажир метро. Там можно привязать свою банковскую карту и отслеживать все оплаты в метрополитене вплоть до секунд прохода через турникет, — порекомендовала специалист центра поддержки.