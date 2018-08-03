Крымский политзаключенный Костенко вышел на свободу 3.08.2018, 12:39

Александр Костенко (слева)

Фото: hromadske.ua

Александр Костенко вышел из российской колонии в городе Кирово-Чепецк.

Крымский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Об этом в комментарии "Громадському" сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин.

"Вышел Александр в 10.54. Встречали его члены наблюдательной комиссии – Артур Абашев и я", – отметил Шадрин. По его словам, Костенко отправится в Киев через Москву.

Советник уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина в комментарии изданию сообщила, что информации об освобождении Костенко у нее пока нет.

Костенко арестовали в Крыму 8 февраля 2015 года. По данным защиты, перед задержанием его похитили сотрудники ФСБ, избивали, пытали током и сломали руку. Затем, по словам адвоката, Костенко избивали в СИЗО его сокамерники.