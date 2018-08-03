РБК: Бабичу предложили пост спецпредставителя Путина в Беларуси 12 3.08.2018, 12:59

5,274

Михаил Бабич

Глава Кремля хочет общаться с Лукашенко через посредника?

Полпреду президента в ПФО Михаилу Бабичу, который рассматривается на должность посла в Минске, может быть придан статус спецпредставителя президента РФ. До этого такой статус был у Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова на Украине, сообщает РБК.

Особый статус

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, которого планируется направить послом России в Беларуси, может получить в Минске особый статус. Обсуждается, что помимо назначения на должность посла он также будет назначен спецпредставителем президента. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к МИД.

Совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной.

Должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния, говорит источник, близкий к МИД. Помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства, поясняет собеседник РБК. Поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями, говорит источник, близкий к Кремлю.

Кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Беларуси уже одобрили комитет Госдумы по делам СНГ и комитет Совета Федерации по международным делам. В настоящее время Москва ожидает агреман на его назначение.

Приоритетное направление

Последние 12 лет пост посла России в Беларуси занимает Александр Суриков. Он не кадровый дипломат, на работу в Минск отправился с поста помощника полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Однако основные трудности в отношениях России и Беларусиобычно решаются не на уровне посольства, а на высшем, президентском.

«Лукашенко любит поднимать вопрос молока и масла на высокую политическую высоту и решать возникающие трудности напрямую с президентом России», — замечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Назначение посла с расширенными полномочиями позволит Владимиру Путину уйти от регулярных «разборок» с Лукашенко по молочным продуктам, ценам на российский газ и другим спорным вопросам, объясняет эксперт.

Спор о цене на российский газ для Беларусибыл урегулирован в прошлом году (стоимость российского газа будет составлять $129 в 2018 году и $127 в 2019 году за 1 тыс. куб. м.) Для этого президентам пришлось провести несколько личных встреч. Пока конфликт продолжался, из обеих столиц раздавались взаимные обвинения: Лукашенко говорил, что его страна может рассчитывать на льготы, так как является главным военным форпостом России на западном рубеже. В Кремле напоминали, что Минску было выделено свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т нефти. «Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — подчеркивала пресс-служба Кремля.

В нынешнем году в двусторонней повестке доминировал вопрос запретов России на импорт белорусской молочной продукции и тема границы между странами. Об очередных ограничениях на поставки продукции с некоторых предприятий Россельхознадзор объявил в марте, составить «дорожную карту» по снятию ограничений удалось только в июне. Лукашенко традиционно критиковал российские решения. Молоко, по его словам, «стало наглым политическим инструментом» (цитата по БЕЛТА).

Прошлогоднее решение Беларуси об отмене виз для посещения гражданами 80 стран также продолжает осложнять отношения с Россией. Москва указывала, что практически отсутствующую границу между странами придется усилить, чтобы пресечь проезд иностранцев без визы. «Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — грозил 2 июня Лукашенко (цитата по РИА Новости).

Особое отношение России к белорусскому направлению стало заметно во время заседания «Высшего госсовета союзного государства»: в Минск из Москвы прибыли главы всех ветвей власти, за исключением судебной, и это стало демонстрацией единства российской политики, говорит директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. «Если Михаил Бабич действительно получит ранг спецпредствителя президента, это станет свидетельством очевидной приоритизации белорусского направления как в целом во внешней политике России, так и в политике на пространстве СНГ», — сказал РБК Рекеда.

Расширение мандата вероятного нового посла России в Беларуси может быть демонстрацией того, что российская сторона готова решать проблемы, которые возникают в отношениях с Минском, продолжает эксперт: в последнее время продолжаются спекуляции о деградации отношений, к тому же ранее реализация принятых на высшем уровне решений нередко тормозилась на уровне исполнителей. По мнению эксперта, между странами необходимо усилить экономическое сотрудничество, прежде всего в сфере промышленной и научно-технической кооперации, во внешней политике работа уже координируется МИДами.