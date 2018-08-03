Иностранные инвесторы объявили бойкот российским акциям 4 3.08.2018, 13:41

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Начался отток капиталов с фондового рынка РФ.

Зарубежные инвесторы продолжают распродажу акций российских компаний на фоне нового витка обострения отношений с Западом и нарастающих макроэкономических рисков, пишет finanz.ru.

За неделю, завершившуюся 1 августа, нерезиденты вывели еще 10 млн долларов с фондового рынка РФ после 110 млн неделей ранее.

Фонды, ориентированные исключительно на Россию, продали бумаг на 40 млн долларов за неделю и 130 млн долларов - за две, сообщает в обзоре в пятницу БКС.

Фонды, покупающие РФ в пакете с другими развивающимися рынками, принесли 30 млн долларов, которых оказалось недостаточно, чтобы компенсировать отток других иностранных инвесторов.

Исход нерезидентов с российского рынка постепенно превращается в массовый бойкот. Иностранцы распродают акции 15 недель подряд за исключением одной недели в начале июля, говорит стратег БКС Вячеслав Смольянинов.

Даже оптимизм по отношению к развивающимся рынкам не может компенсировать негатив - оттоки идут как из традиционных российских фондов, так и через ETF, тогда как фонды EM в целом получили на прошлой неделе 894 млн долларов свежих средств, показав лучшую неделю с апреля.

Существенных факторов поддержки рынка, кроме скачков цен на нефть, не видно, отмечает Смольянинов, тогда как тема санкций выходит на новый виток.

В четверг межпартийная группа американских сенаторов представила законопроект, который предполагает введение новых санкций к России за вмешательство в американские выборы и затрагивает в том числе государственный долг и энергетические проекты, а также требует подготовки доклада об активах и состоянии президента Владимира Путина.

Кроме того, он содержит поручение госдепартаменту подготовить доклад о возможности отнесения России к государствам - спонсорам терроризма, что приведет к автоматическому введению новых санкций.

"Это очень неприятная и потенциально опасная тема для российских рынков", - отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. Инвесторы пока не имеют четкого представления ни о деталях санкционного пакета (сам проект еще не опубликован), ни о том, насколько вероятно его применение, добавляет он.

Интерес к российским акциям поддерживали дивидендные выплаты: по итогам прошлого года они выросли на 16%, до 1,69 трлн рублей, отмечает АКРА. Нефтегазовые корпорации заплатили акционерам 711 млрд рублей, металлурги - 455 млрд рублей.

Но ресурсы для этой щедрости исчерпаны: совокупный денежный поток после дивидендов оказался отрицательным, равно как и рентабельность по FCF.

"Операционный бизнес корпораций уже исчерпал ресурсы для дальнейшего увеличения дивидендных выплат", предупреждает АКРА: без существенного повышения операционной эффективности это может отрицательно сказаться на их кредитном качестве.