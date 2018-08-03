Сколько заработали белорусские клубы в Еврокубках 2 3.08.2018, 13:43

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Самые большие премиальные получил БАТЭ.

Минское «Динамо» прошло в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Таким образом, столичный клуб уже заработал 780 тысяч евро в нынешнем еврокубковом сезоне, сообщает «Трибуна».

Брестское «Динамо» тоже прошло в 3-й раунд, но начало выступление со 2-го раунда, поэтому заработало 540 тысяч евро.

Вылетевший из Лиги Европы «Шахтер» заработал ровно полмиллиона евро.

За выход в раунд плей-офф оба «Динамо» могут заработать по 300 тысяч евро.

БАТЭ в текущем еврокубковом сезоне уже заработал как минимум 1,41 млн. евро.