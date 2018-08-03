Путешествие в Перу: от подъема на Уайна-Пикчу до рыбалки на пираний 3.08.2018, 13:53

Это очень разносторонняя страна: тут и пустыня, и джунгли, и океан, и горы, и города с потрясающей архитектурой.

Почему стоит подниматься на гору Уайна-Пикчу, как побороть горную болезнь, где попробовать морскую свинку — рассказывает изданию vokrugsveta.ua турлидер и эксперт по путешествиям Bodo Travel Юлия Никитюк.

Архитектурное Перу

Город Куско — одно из главных открытий в Перу. Куско или «пуп земли» (перевод с языка кечуа) когда-то был столицей Великой империи инков. И кажется, что дух того времени сохранился до сих пор. Здесь соседствуют величественный кафедральный собор Санто-Доминго, узенькие улочки «квартала ремесленников» Баррио де Сан Блас, колоритные рынки и окутанная тайнами цитадель Саксайуаман.

Но плата за эту всю красоту — трудности с дыханием, ведь город находится на высоте 3400 метров над уровнем моря. У многих болела голова, было сложно быстро передвигаться. Несмотря на это, все хотели остаться в Куско еще на один день. Очень атмосферный город.

На втором месте для меня живописный район города Лима — Мирафлорес. Он расположен вдоль берега Тихого океана. На набережной стоят скульптуры местных художников. Нам с группой удалось посетить дом и мастерскую одного из самых известных архитекторов страны Виктора Дельфина. Ему уже 90 лет, но он до сих пор там творит: пишет картины и создает скульптуры. Нам повезло с ним пообщаться.

Аутентичное Перу

В нашем маршруте был остров Такиле. Это место, где, кажется, время остановилось. Местные жители строго соблюдают моральный кодекс инков, носят национальную одежду и разговаривают на языке кечуа. Традиционно сложилось, что ткачеством на острове занимаются мужчины. Этот вид ткачества называется такиленьос, и он занесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Изделия выполнены в технике мелкой вязки, и они действительно поражают. Когда смотришь на них, не верится, что кто-то связал это спицами.

Еще одна местная традиция: если вы увидите женщину в многослойных юбках, знайте, она в счастливом браке. Такилец, который очень любит свою жену, задаривает ее юбками. Мы потом с девочками шутили: приедем домой и спросим у мужей, где наши юбки.

Когда мы приехали в Агуас-Кальентес, в городе как раз праздновали Día del Trabajo, больше известный нам как Международный день трудящихся. Мы попали в самый разгар торжества. Наш отель находился в центре — поэтому мы были вовлечены в местные гуляния. Понравился антураж: музыка, танцы, национальные костюмы. Весь город веселится, и ты в любом случае в этом участвуешь.

Нельзя не отметить красивую национальную одежду перуанцев, разноцветные пончо и необычные шляпы. Общее впечатление от страны — яркая и пестрая картинка. И это благодаря местным жителям.

Впечатляющее Перу

Как же без самой главной достопримечательности Перу? Мачу-Пикчу оказался масштабнее, чем я думала. Никакие фото не передают всю мощь этого места. Одна наша участница специально поехала в Перу, чтобы помедитировать на Мачу-Пикчу. Говорят, здесь особенное сосредоточение энергии, место силы. Она, кстати, прихватила оттуда маленький камушек, который будет напоминать ей о путешествии.

Также мы посетили гору Уайна-Пикчу. Это экскурсия для путешественников со средней физической подготовкой, так как подъем на гору достаточно сложный. Ступеньки наверх идут под углом и местами мокрые из-за высокой влажности. Я не рекомендую подниматься людям, у которых фобия высоты. Коленки подкашивались, особенно на участках без вспомогательного каната. Несмотря на все трудности, на эту экскурсию настоящий аншлаг. Билет нужно покупать минимум за полгода, иначе на Уайна-Пикчу не попасть. Вознаграждение — невероятный вид на город Мачу-Пикчу с высоты птичьего полета. Одно из самых сильных впечатлений за всю поездку.

Экстремальное Перу

Также поразили джунгли Амазонии. Здесь нет связи. Местные жители говорят, что осознанно отказались от современных благ, чтобы прочувствовать природу в первозданном виде.

Здесь ты становишься частью природы. У тебя в хорошем смысле выключается мозг и начинается настоящий отдых. Мы больше начали общаться, играли в настольные игры, пели под гитару и рассказывали истории из жизни.

Но что больше всего запомнилось во время пребывания в джунглях — рыбалка на пираний. Хоть в мае еще «не сезон», улов был внушительным. Каждый поймал минимум одну рыбу, а некоторые даже три. Никаких знаний и умений не надо — кусочек мяса нанизываешь на удочку, забрасываешь и ждешь. Важно быстро вытянуть, так как рыба может сорваться. Надеюсь, после рыбалки ни одна пиранья не пострадала, так как мы их выпустили. В наших рядах даже были «жертвы». Когда один участник пытался снять пиранью с удочки, она успела ухватить маленький кусочек его пальца. Но все обошлось без серьезных травм. Теперь точно сможет доказать, что пираний ловил.

Горное Перу

Перу — это страна-высотка. Большинство главных достопримечательностей находится на высоте от 2000 метров над уровнем моря. В таких условиях понимаешь, что такое горная болезнь. Впервые высоту мы ощутили в Лиме, здесь у нас была акклиматизация. Куско выше — поэтому симптомы усилились. Затем озеро Титикака. Очень сложный подъем был на озеро Умантай. Даже несмотря на то, что дорога в одну сторону занимает всего час. Высота — около 4000 метров. При желании можно подниматься на лошади, но я пошла пешком. Вид того стоил. Кристально чистое озеро посреди заснеженных гор. Как на картинке.

Каждый горную болезнь переносил по своему: у кого-то болела голова, кому-то было тяжело дышать. Мне было так тяжело ходить, как будто я разом постарела на 20 лет.

Есть несколько способов побороть это состояние. Способ №1 — жевать листья коки. На вид они напоминают сушеный лавровый лист. По действию — немного самочувствие улучшилось. Способ №2 — масло из смеси трав, которое мы купили в местной деревушке. Капаешь пару капель на ладошку, растираешь и вдыхаешь. И реально помогает. Способ №3 — кислородные баллоны, которые были в каждом отеле. Но может повезти: горная болезнь страшна не всем.

Вкусное Перу

Перу — рай для любителей поесть. Не зря страна признана лучшим гастрономическим направлением в мире. В городе Агуас-Кальентес мы попробовали самый главный местный деликатес — морскую свинку куи. По вкусу напоминает утку по-пекински: нежное мясо, но твердая шкура с прослойкой жира. Мнения группы разделились — одним понравилось, другим нет.

Также попробовали национальное блюдо — севиче. Это мелко нарубленная свежая белая рыба, маринованная в соке лайма и специях. Севиче нам приготовили на рынке прямо при нас. Это блюдо обычно готовят утром, сразу после улова. Местные жители не признают вечернее севиче, так как рыба уже не та.

В Лиме у нас был фруктовый гастро-тур. Мы посетили рынок, на котором работает местная телезвезда — участник кулинарного шоу. К нему приезжают знаменитости со всего Перу. Попробовали самые интересные и красивые фрукты, всех названий и не вспомню. Больше всего понравилась питайя или драгонфрут. В общем, местная кухня очень разнообразная. Я думаю, свое блюдо здесь найдет каждый.