Почему белорусам не стоит рассчитывать на пенсию от государства 10 3.08.2018, 14:20

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О старости придется заботиться самим.

Средняя пенсия в Беларуси составляет 340 рублей. На эти деньги можно купить около 40 килограммов свинины и 12 мешков картошки. Это явно не те суммы, которые могут гарантировать достойный уровень жизни на заслуженном отдыхе. И даже если вы получаете зарплату в 4 раза выше средней, ваше пенсия будет не намного больше.

Однако у каждого из нас есть выход — самостоятельно позаботиться о своей будущей пенсии. О том, как это сделать, рассказывают редактор FINANCE.TUT.BY Дмитрий Бобрик и инфограф TUT.BY Антон Девятов.