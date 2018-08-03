закрыть
3 августа 2018, пятница, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Почему белорусам не стоит рассчитывать на пенсию от государства

10
  • 3.08.2018, 14:20
  • 3,740

О старости придется заботиться самим.

Средняя пенсия в Беларуси составляет 340 рублей. На эти деньги можно купить около 40 килограммов свинины и 12 мешков картошки. Это явно не те суммы, которые могут гарантировать достойный уровень жизни на заслуженном отдыхе. И даже если вы получаете зарплату в 4 раза выше средней, ваше пенсия будет не намного больше.

Однако у каждого из нас есть выход — самостоятельно позаботиться о своей будущей пенсии. О том, как это сделать, рассказывают редактор FINANCE.TUT.BY Дмитрий Бобрик и инфограф TUT.BY Антон Девятов.


популярное за неделю

Мнение

Признание «агента Юли» – большой взрыв
Признание «агента Юли» – большой взрыв Геннадий Федынич
Визит под знаком Марса и дефолта
Визит под знаком Марса и дефолта Владимир Халип
«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип