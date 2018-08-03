Топ-5 самых звездных белорусских спортсменок 4 3.08.2018, 14:29

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Марина Литвинчук

Самые титулованные представительницы спорта в Беларуси.

Сегодня всемирно известной Дарье Домрачевой исполняется 32 года. Однако не только Дарья дает повода гордиться успехами белорусок в спорте. Смотрите ТОП-5 самых сильных и звездных спортсменок современной Беларуси, сообщает сайт телеканала «Белсат».

1 – Дарья Домрачева

Самая титулованная современная белорусская биатлонистка, четырехкратная Олимпийская Чемпионка, двукратная Чемпионка Мира, серебряная и бронзовая призерка Олимпийских Игр, обладательница Большого Хрустального Глобуса в сезоне 2014-2015, многократная призерка этапов Кубка Мира и т.д.

Перечень побед и заслуг Домрачевой не уместить на одном листе. Звезда биатлона родилась в Минске, однако детство провела с родителями в Сибири. Именно там в Тюменской области впервые попробовала себя в биатлоне. В 2003 г. вернулась в Минск, куда из Тюмени девушка перевелась учиться БГПУ. В начале спортивной карьеры представляла Россию, но за многочисленные победы в юниорских соревнованиях уже в 2003 г. Дарью пригласили в женскую сборную Беларуси.

С тех пор молодая спортсменка переживала ряд побед и поражений. Настоящая звездная известность пришла к ней в 2014 году, когда Домрачева выиграла две золотые медали в Сочи. Именно тогда Лукашенко удостоил ее звания Героя Беларуси. 25 июня 2018 года спортсменка официально объявила о завершении своей спортивной карьеры. Дарья Домрачева в браке с норвежским лыжниом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, имеет дочь Ксению.

2 – Виктория Азаренко

Знаменитая белорусская теннисистка, которая в январе 2012 года впервые среди белорусок выиграла турнир серии «Большого шлема», что позволило ей стать первой ракеткой планеты. Олимпийская чемпионка в смешанном парном разряде, заслуженный мастер спорта Беларуси. Родилась в Минске в 1989 г, начала заниматься теннисом с семи лет. В 2004 переехала тренироваться в США, однако всегда выступала за Беларусь.

В Соединенных штатах вышла замуж за Билли Макинга. В прошлом году родила сына, однако отношения в семье не сложились. Билли Макинг обвинил теннисистку в попытке украсть ребенка и подал в суд. Суды за опеку над сыном Лео продолжаются до сих пор, а экс-первая ракетка мира сегодня не может покидать Лос-Анджелес вместе с сыном. Из-за проблем в семье Виктория Азаренко была вынуждена пропустить несколько последних серьезных мировых турниров.

3 – Алла Цупер

Фристайлистка Алла Цупер за олимпийское золото боролась 22 года. В Олимпийских играх спортсменка участвовала 6 раз подряд, и все-таки в Сочи в 2014 году стала чемпионкой в лыжной акробатике, имея 34 года и троих детей. На тот момент женщина уже была многократной победительницей этапов Кубка мира и перед Олимпийскими играми 2014 года собиралась завершить карьеру. Как оказалось, мировая известность и победа были только впереди. Медаль Цупер стала первой для Беларуси в женском фристайле. В 2014 г. Алла Цупер получила Орден Отечества.

4 – Екатерина Вандарьева

Взглянув на девушку модельной внешности, не сразу можно догадаться, что это многократная чемпионка мира и Европы в тайском боксе. Екатерина Вандарьева родилась в 1991 году в Старых Дорогах. До тайского бокса занималась волейболом, легкой атлетикой и хореографией. Мечтала поступить в Академию МВД, поэтому и занялась восточными единоборствами. В кикбоксинг девушка пришла, имея 16 лет, а чемпионкой мира стала уже через год в 2009 году в Таиланде, выступая на ринге под псевдонимом «Барби». Девушка получила образование в области туризма и сейчас занимается организацией выездных корпоративов. В прошлом году году Белорусская Барби вышла замуж, чем разбила надежды многих фанатов чемпионки муай тай.

5 – Марина Литвинчук

Знаменитая белорусская гребчиха, родом которая из сердца Полесья – деревни Сотничи Петриковского района. За белорусскую сборную выступает с 2006 года и с тех пор коллекционирует многочисленные победы. Молодая гребчиха не раз становилась чемпионкой мира и Европы. Первый серьезный успех принесли мировые соревнования в Познани, где девушка пришла к финишу второй и завоевала серебряную медаль. С тех пор спортсменка привозит золотые, бронзовые и серебряные медали из всех соревнований, в которых участвует. Сейчас живет и тренируется в Мозыре. Замужем за белорусским гребцом Артуром Литвинчуком.