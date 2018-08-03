В России взорвали офис Пенсионного фонда 3.08.2018, 14:35

4,401

Фото: «Калужские новости»

Инцидент произошел в Калуге.

В ночь на 3 августа неизвестные взорвали дверь Пенсионного фонда на улице Болдина в Калуге. Об этом сообщает издание «Калужские новости» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Местный телеканал НИКА ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено здание Пенсионного фонда после взрыва. На записи видно, что дверь сильно искорежена, поврежден фасад здания.

Несмотря на это, отделение Пенсионного фонда продолжает работу. «Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания», — пишет МК.

По словам источников в правоохранительных органах, по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», либо схожей с ней.