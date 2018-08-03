Беглые кыргызские политики завели отношения Минска и Бишкека в тупик 1 3.08.2018, 14:43

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В Беларуси находят убежище опальные политики разных стран.

Бишкек требует от Минска выдачи беглого кыргызского премьера Данияра Усенова, который нашел убежище в Беларуси. На родине политик заочно осужден на пожизненный срок за соучастие в убийстве, злоупотреблении служебным положением и другими преступлениями в период "апрельской революции" 2010 года.

В Минске утверждают, что у них такого гражданина нет. Беларусь все чаще становится прибежищем беглых политиков, которые в своих странах подвергаются уголовному преследованию. В сентябре парламент Кыргызстана намерен обсудить вопрос воскрешения беглого премьера и затребовать его на родину, пишет vestikavkaza.ru.

Еще не успел забыться скандал со свергнутым президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым, обвиняемым в гибели демонстрантов во время беспорядков 7 апреля 2010 года. Он нашел прибежище в Минске.

Лукашенко предупредил кыргызскую власть, что не намерен выдавать Бакиева, так как он находится под защитой Минска. "Все обращения об экстрадиции "бесполезны и унизительны" для временного правительства Кыргызстана", – заявил тогда Лукашенко.

Все эти годы Курманбек Бакиев и его многочисленная родня спокойно живет в Беларуси. Там даже находится его брат, экс-председатель Службы государственной охраны Жаныш Бакиев, осужденный кыргызским судом на пожизненное заключение.

Как говорят белорусские эксперты, в Беларуси находят убежище опальные политики разных стран. В частности, статус беженца получил бывший министр обороны Украины, экс-посол в Беларуси Михаил Ежель. Его заочно судят в Киеве.

Лукашенко предлагал предоставить политическое убежище лидеру Югославии Слободану Милошевичу и иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Теперь выяснилось, что в Минске проживает еще и кыргызский чиновник Данияр Усенов.

Данияр Усенов, назначенный на пост премьера в 2009 году бежал из Кыргызстана вместе со своими покровителями, кланом Бакиева. Тогда же новая власть объявила его в международный розыск, хотя местонахождение было известно.

5 лет назад СМИ сообщили о его смерти. И вот чудо воскрешения! Неожиданно по белорусскому ТВ был показан репортаж о строительстве заводов, которым будет заниматься "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

На церемонии начала строительства завода присутствовал Лукашенко с руководством китайской CITIC Group. Директором предприятия представился некий Даниил Урицкий, гражданин Беларуси. Он даже паспорт показал. Лукашенко отметил, что Урицкий "завел" в Беларусь 731 млн долларов от арабов и китайцев.

Общественность Кыргызстана в этом человеке сразу признала бывшего премьера Данияра Усенова. Сам Урицкий сказал журналистам о себе: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".

Однако депутат парламента Кыргызстана, ныне безутешная "вдова" Динара Исаева, сообщила радио "Азаттык", что на фото с церемонии открытия заводов ее экс-супруг Данияр Усенов.

В МИД Кыргызстана вызвали временного поверенного в делах Республики Беларусь в Кыргызстане Сергея Иванова. Причиной стало "участие бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь".

В Минск "улетела" нота, в которой кыргызская сторона выразила "протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Беларуси осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".

Генпрокуратура Кыргызстана потребовала выдачи преступника. Причем это не единственное требование Кыргызстана в экстрадиции своих чиновников.

Генпрокуратура Беларуси, несмотря на убедительные доказательства, отказала в выдаче бывшего кыргызского премьера, усмотрев в действиях Бишкека политическую подоплеку. По мнению белорусской стороны, ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений", сказано в комментарии Генпрокуратуры Беларуси.

Новость привлекла также внимание депутатов кыргызского парламента – заместитель председателя комитета по международным делам Абдывахап Нурбаев заявил радио "Азаттык" (кыргызская служба радио "Свобода"), что в парламенте обсудят вопрос о беглом Усенове.

"У нас с Беларусью нет многих соглашений. После ухода Бакиевых отношения в некоторых вопросах ухудшились. В последнее время отношения улучшались. Теперь появился Данияр Усенов. В сентябре, когда начнем работать, рассмотрим, обязательно. Возможно, он туда вкладывает средства, которые украл в Кыргызстане. Надо рассмотреть это", – сказал Нурбаев.

Общественный деятель Эмильбек Каптагаев на своей странице в сети Facebook написал, что "надо прервать отношения с Беларусью в связи с Данияром Усеновым и другими беглецами". По его мнению, надо перейти к жестким отношениям, не ограничиваясь направлением ноты Беларуси МИДом Кыргызстана.

"Мы должны перейти к жестким отношениям с государством Беларусь, прервать все наши дипломатические отношения с ними. У нашей страны с Беларусью нет никакой связи в экономической и других отраслях. Трактора мы закупим в других странах. Их грузовые автомашины МАН мы давно заменили на более удобные. Если из Беларуси к нам не поступят молочные и другие продукты, это выгодней нашим производителям.

Назначение Данияра Усенова Лукашенко руководителем крупного предприятия, относящегося к государству, считается неуважением Беларусью нашей страны и народа. Если результат нашего требования приведет к выходу из ЕАЭС, тогда мы должны пойти на этот шаг. Достоинство страны и народа должно стоять превыше всего", – написал Каптагаев.