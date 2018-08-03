Молдова меняет Конституцию в пользу ЕС 3.08.2018, 14:44

1,202

Изменение Конституции – это сигнал проевропейски настроенным избирателям накануне выборов парламента.

Молдовский парламент намерен закрепить в Конституции европейский вектор, после чего станет невозможной любая смена внешнеполитического курса страны. Руководитель Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану сказал «НГ», что изменение Конституции – это сигнал Брюсселю, а также проевропейски настроенным избирателям накануне выборов парламента, намеченным на февраль будущего года. Царану отметил, что страна расколота: проевропейцы – против проевразийцев. По опросам, рейтинг выше у социалистов, объединяющих последних, но о победителе говорить рано, пишет «Независимая газета».

Изменение Конституции с целью закрепления в ней европейского вектора будет рассмотрено до истечения мандата законодательного органа текущего созыва, в рамках осенне-зимней сессии, сообщил председатель парламента Андриан Канду на пресс-конференции, посвященной итогам весенне-летней сессии, передает портал IPN.

Глава Законодательного собрания отметил, что предстоящая сессия будет самой короткой, она продлится три месяца. Акцент будет сделан на уже разработанных инициативах. Прежде всего речь идет о внесении изменений в Конституцию. «Очень надеюсь, что дискуссии и консультации, которые мы проведем с проевропейской оппозицией в парламенте Молдовы, я имею в виду две партии – Либерально-демократическую (ЛДПМ) и Либеральную (ЛП), увенчаются успехом и необходимые для изменения Конституции голоса найдутся, чтобы мы как можно быстрее и лучше приблизились к ЕС», – заявил Канду.

Напомним, правящей в Республике Молдова (РМ) является Демократическая партия. У нее – парламентское большинство. Но принять изменение в Конституцию она может только вместе с либералами и либерал-демократами, также ориентированными на ЕС. Впрочем, ранее парламентское большинство было представлено этими тремя партиями, но потом две них ушли в оппозицию.

Спикер Андриан Канду подтвердил это, заявив, что сейчас в парламенте нет нужного числа голосов, чтобы принять конституционную поправку. В то же время он выразил надежду, что по итогам дискуссии с коллегами из проевропейской оппозиции парламенту удастся это сделать в рамках осенней сессии.

В то же время председатель парламента ничего не сказал о другом проекте по внесению изменений в Конституцию – об изменении государственного языка с молдавского на румынский. Эта поправка также вызовет серьезную борьбу, причем не только в парламенте, но и в обществе. По существу предлагаемая поправка сталкивает тех, что считает себя «молдаванами», с теми, кто ощущает себя «румынами».

Отметим, что две левые парламентские фракции – Партия социалистов (ПСРМ) и коммунистов (ПКРМ), которые не хотят вносить изменения в Конституцию, обладают 30 голосами. Еще 71 мандат принадлежит парламентскому большинству и проевропейской оппозиции – ЛП и ЛДПМ. Фракции этих партий ранее согласились со включением в Конституцию понятия «европейская интеграция».

Осенне-зимняя сессия начнется 3 сентября. Конституция должна быть изменена до начала предвыборной кампании, то есть за три месяца. Следует отметить, что мандат депутатов нынешнего созыва истекает в ноябре. И ранее считалось, что выборы пройдут до конца текущего года. Однако парламентское большинство назначило выборы на 24 февраля, толком не объяснив, почему. Но если ответа на вопрос «почему?» нет, то зачем это было сделано, понятно. Правящее большинство к выборам не готово. Со своими единомышленниками относительно курса на ЕС демократы пока не объединились. Но надеются это сделать. Так как их поджимают с одной стороны – левые в лице Партии социалистов, с другой – правые, представленные партиями «Платформа DA» и «Действие и солидарность». У социалистов, по всем соцопросам, – самый большой рейтинг. Их электорат – это в основном сторонники развития связей РМ с Евразийским экономическим союзом и Россией. Хотя неформальный лидер ПСРМ президент Игорь Додон не раз говорил о том, что социалисты не против проевропейского вектора, но в то же время – за проевразийский.

Руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану сказал «НГ», что главное сейчас – как поведут себя правые, удастся ли им создать единый предвыборный фронт. «Тестом станет 26 августа – день, на который назначено Великое национальное собрание. Если на него придут и приедут из сел десятки тысяч граждан, как было когда-то, то можно будет говорить о возможной победе правых на выборах. Пока прогнозы делать рано. Кроме того, что социалисты в парламент войдут. Но при этом сколько они получат мандатов – неизвестно», – пояснил Царану.

Эксперт считает, что все манипуляции с Конституцией носят предвыборный характер. И хотя закрепление европейского вектора в Основном законе республики – «сигнал Брюсселю, но одновременно – и избирателю, который ориентирован на ЕС». Демократы рассчитывают получить благодаря им больше голосов, прежде всего за счет электората правых партий.

Председатель парламента Андриан Канду отметил верность выбранного правящим большинством курса: «Мы 65% своей продукции экспортируем на рынок Европейского союза. Подписано Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, ведутся переговоры с Китаем. Мы теперь не зависим от рынка одной страны, от российского рынка, где политические решения влияют на правила торговли».

Напомним, в мае 2017 года Молдова объявила персоной нон грата пять российских дипломатов, которых заподозрила в шпионаже. В апреле нынешнего года из страны высланы еще три российских дипломата – в знак солидарности Кишинева с Великобританией по так называемому «делу Скрипалей». Оба раза Россия ответила симметричными мерами, выслав столько же молдавских дипломатов. Изменения Конституции, которые хотят реализовать демократы, приведет к еще большему отдалению Молдовы от России.