Стали известны возможные соперники БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов
- 3.08.2018, 15:26
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Победитель пары «Карабах» — БАТЭ будет среди несеяных команд.
6 августа пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Победитель пары «Карабах» — БАТЭ будет среди несеяных команд, сообщает tut.by.
Возможные соперники борисовчан.
«Ред Булл» Зальцбург (Австрия)/"Шкендия" (Македония)
ПСВ (Голландия)
«Селтик» (Шотландия)/ АЕК (Греция)
«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
Матчи раунда плей-офф пройдут 21/22 и 28/29 августа.