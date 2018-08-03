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Стали известны возможные соперники БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов

  • 3.08.2018, 15:26
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Победитель пары «Карабах» — БАТЭ будет среди несеяных команд.

6 августа пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Победитель пары «Карабах» — БАТЭ будет среди несеяных команд, сообщает tut.by.

Возможные соперники борисовчан.

«Ред Булл» Зальцбург (Австрия)/"Шкендия" (Македония)

ПСВ (Голландия)

«Селтик» (Шотландия)/ АЕК (Греция)

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

Матчи раунда плей-офф пройдут 21/22 и 28/29 августа.


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