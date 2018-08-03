В Кремле плохое настроение 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

3.08.2018, 15:20

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Кушайте оладушек, путинцы, не обожгитесь.

Прикатили горячие летние новости от социологов, смазанные расплавленным маслом пенсионных протестов.

Кушайте оладушек, путинцы, не обожгитесь!

Устающее от антизападной пропаганды население России, на фоне падения реальных доходов, наглого протаскивания пенсионного ограбления, роста НДС, тарифов ЖКХ, согласно данным опроса «Левада-центр» (проведен в России 18-25 июля) начинают все с большей симпатией относиться к США и Евросоюзу.

«Левада-центр» делает вывод;

«Представление, что руководство страны стремится реализовать свои геополитические цели за счет населения, изымая у него необходимые средства, вызывает массовое чувство возмущения и недовольства. На этом фоне резко меняется представление об эффективности внешнеполитического курса президента и правительства, расходы на войну в Сирии и в Донбассе, на перевооружение армии кажутся уже не столь оправданными и справедливыми, а угрозы со стороны Запада начинают быстро переоцениваться».

Впервые за несколько последних лет позитивные установки граждан России по отношению к США стали преобладать над негативными. Если в мае 2018 года «плохо» относились к США 69% («хорошо» – 20%), то в июле позитивные оценки поднялись до 42%, а негативные снизились до 40%.

Заметно улучшилось отношение и к ЕС: сумма ответов «очень хорошо» и «хорошо» в отношении к ЕС выросла с 27–28% в марте и мае 2018 года до тех же 42% в июле. Напротив, доля негативных суждений («в основном плохо» и «очень плохо») уменьшилась с 53–55% до 38% за те же месяцы.

При этом «Левада-центр» отмечает:

«Вместе с тем заметно выросло и число тех опрошенных, кто считает необходимым не просто ослабление конфронтации, а серьезное улучшение отношений со странами Запада и сближение с ними, расширение экономических, политических и культурных связей. За три месяца (март – июль 2018 года) доля таких ответов поднялась с 58% до 68%, а удельный вес мнений сторонников изоляционизма и противостояния Западу сократился с 30% до 21%».

Однако, по данным социологов, антиукраинские установки в российском обществе не изменились.

То есть большинство граждан, которые выступают за улучшение отношений с Западом, не понимают, что это невозможно сделать, не изменив своего отношения к Украине – не решив крымский вопрос, не убрав наемников с востока Украины, не признав свою вину за агрессию против Украины, за сбитый «Боинг».

Многолетние безуспешные попытки Путина это сделать, наглядно показывают провал такого подхода.

Зондаж «Левады-центра» показывает серьезный сдвиг в общественном настроении россиян. Но он же демонстрирует, что та часть граждан, которая желает улучшения отношений с Соединенными Штатами и Европой, не понимает, что ключ к этому – изменение отношения в Украине, а значит и порядков в собственной стране, установление в России политической системы западного типа. Движение по тому же пути, по которому идет сегодня Армения.

Другого пути прекращения противостояния с Западом не существует.

Телеграм-канал «СерпомПо»