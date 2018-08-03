Медведев назначил Мутко главой комиссии по развитию казачества 4 3.08.2018, 15:47

ВИТАЛИЙ МУТКО

Ранее Мутко был министром спорта России.

Замглавы правительства России Виталий Мутко назначен главой комиссии по казачеству. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает "Радио Свобода".

Мутко ранее был министром спорта. Именно при нем произошел допинговый скандал, связанный с российскими спортсменами. В настоящее время чиновник отвечает в правительстве за "строительство и региональное развитие".

В России более 10 так называемых казачьих войск. Регионы тратят на них миллионы рублей. Сами люди, называющие себя казаками, неоднократно участвовали в задержаниях и избиениях участников акций протеста.