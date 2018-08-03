Cколько мороженого минчане покупают в жару? 2 3.08.2018, 15:53

В жаркую погоду жители столицы предпочитают замороженные десерты.

В жаркий день в Минске раскупают до 60 тонн мороженого, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Среднедневная поставка мороженого в Минске в весенне-летний период составляет 40 тонн, а в осенне-зимний — около 15 тонн.

В жару меняется не только объем продаж мороженого. Так, если в обычное время горожане предпочитают пломбир, удельный вес которого в продажах составляет до 80 %, то в жару — замороженные десерты: «Фруктовый лед», «Летний», «Пингвин», «Клубника-лед», «Киви-лед» и другие.