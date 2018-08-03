Как Россия постепенно закрывает белорусско-российскую границу 3.08.2018, 16:22

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Россия собирается изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков.

С 1 августа пропуск граждан третьих стран, не входящих в Союзное государство РФ и РБ, через российско-белорусскую границу должен был быть прекращен. Эту новость за четыре дня до предполагаемого нововведения сообщил российский логистический интернет-ресурс Logirus со ссылкой на анонимный источник в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана. Такая манера информирования выглядит как минимум странно. На следующий день, 2 августа, на пограничный пункт "Красное" на трассе Брест-Москва отправился корреспондент DW и был удивлен увиденными изменениями.

Информация и подтвердилась, и нет

Информация ассоциации узбекских автоперевозчиков, которая касается только водителей-международников, подтвердилась. Российские пограничники получили в конце июля инструкции, как действовать при осуществлении мер дополнительного контроля: они обязаны были не пропускать на территорию России водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских. Однако в ночь на 1 августа пришло распоряжение пока новые меры не применять. При этом новые правила не отменены, а лишь отложено их введение на неопределенный срок.

Командир дежурившего на трассе пограничного наряда ФСБ России Алексей Никифоров пояснил, что есть одна категория граждан Евросоюза, которая по-прежнему имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники. Остальных граждан ЕС из-за отсутствия здесь международных пунктов пропуска российские пограничники с октября 2016 года перестали впускать, и они вынуждены въезжать в РФ с территории других стран. Вероятно, нововведение призвано устранить эту коллизию, предполагает военный. Но на другие вопросы он отвечать категорически отказался, сославшись на запрет давать интервью.

Его коллега, проверяющий паспорта у прибывающих на железнодорожную станцию Красное, оказался более разговорчив. По факту, говорит он, с 1 августа на близлежащем пограничном пункте не было задержано ни одного водителя из "третьих стран" - именно эта формулировка содержится в документах и разъяснениях погранслужбы ФСБ России. И она носит принципиальный характер.

Два года назад СМИ много писали об изменении правил въезда в Россию, делая упор на гражданах ЕС. Но те же правила, отмечает пограничник, касаются и граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Помимо России и Беларуси, это еще Казахстан, Армения и Киргизия. В ЕАЭС действует безвизовый режим, и могло создаться впечатление, что запрет их не касался, но это не так. Граждане стран ЕАЭС не имеют никаких преференций и не могут пересекать белорусско-российскую границу. Это разрешено делать исключительно белорусам и россиянам - и пока что дальнобойщикам.

После ЧМ-2018 появился блокпост

Инфраструктура пограничного пункта несколько видоизменилась после окончания прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Инженерные сооружения старого пункта пропуска, прозванные водителями "под навесом", теперь обслуживают лишь сотрудников российского фитосанитарного надзора и транспортной инспекции. Служащий последнего ведомства сообщил, что у них, пожалуй, впервые появились свои стационарные сооружения.

Из четырех небольших киосков, которые во время проведения чемпионата мира по футболу использовались как пункты регистрации болельщиков, два остались на прежнем месте. Их лишь переставили на обочину дороги. А два других переехали примерно на километр ближе к белорусской границе - теперь они стоят возле стелы, где в 1995 году Александр Лукашенко и премьер-министр России Виктор Черномырдин выкопали символический пограничный столб. Рядом установлен бетонный блок-заграждение, к которому прикреплен российский триколор. Четверо пограничников на дороге производят сплошную проверку паспортов.

По выражению одного из дальнобойщиков, теперь пункт пропуска выглядит, как граница в ее классическом понимании: сначала паспортный контроль у пограничников, и лишь те, кто его прошел, следуют дальше - на весогабаритный, транспортный, таможенный и фитосанитарный контроль.

Информация о возможных изменениях в правилах пересечения всех застала врасплох, говорит россиянин Виктор. Он возил груз из Беларуси в Монголию, оттуда переехал в Китай, чтобы забрать почту и доставить ее в аэропорты сибирских городов. Месяц он жил в машине, не всегда имея возможность связаться с начальством. Об изменениях правил пересечения границы нужно сообщать хотя бы за три месяца, считает он.

Его коллега, не пожелавший назвать свое имя, предположил, что новые правила могут начать действовать с 14 декабря. Дальнобойщики, поясняет он, имеют удостоверение водителя-международника IDP (International driving permit), которое является, по сути, лицензией на право осуществления такой деятельности. IDP разработано на основе конвенций ООН по дорожному движению и признано во всем мире документом идентификации личности. Но в России с 14 декабря вступает в силу требование о наличии у международников еще и Свидетельства профессиональной компетентности (СПК), его нужно будет предъявлять при прохождении любых видов контроля.

Народные пограничные дружины

Граница будет контролироваться не только на магистралях. В конце июня было принято решение о создании в Смоленской области России народных добровольных дружин для ее охраны. Первое такое формирование уже создано, говорит глава администрации муниципального образования Хиславичский район Петр Шахнов. С такой инициативой вышли пограничники, и быстро нашлось достаточное количество граждан, готовых этим заниматься.

Хиславичи граничат с Мстиславским районом Могилевской области Беларуси. Добровольные помощники должны будут информировать погранслужбу обо всех событиях в пятикилометровой пограничной зоне и поддерживать общественный порядок. Никаких контрольных мероприятий добровольные помощники проводить не имеют права.

Однако 6 июля на заседании координационного совета по пограничной политике при администрации Смоленской области речь уже шла о том, что члены добровольных народных дружин совместно с пограничными органами смогут контролировать соблюдение пограничного режима, а также разыскивать лиц, пытающихся совершить незаконное пересечение границы. На время проведения этих мероприятий им будут выдаваться удостоверение и нагрудный знак.