В 8 городах Португалии зафиксировали температурные рекорды 1 3.08.2018, 16:29

Самая высокая температура составляла 45,2 градуса по Цельсию.

В восьми городах в центре, на юге и востоке Португалии сегодня зафиксированы новые местные температурные рекорды.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на The Associated Press.

По данным метеорологической службы страны, самая высокая температура в четверг составляла 45,2 градуса по Цельсию у города Абрантеш в 150 км к северо-востоку от столицы Лиссабона.

Согласно прогнозам, температура в Португалии по всей стране будет оставаться жаркой в пятницу, а в субботу в некоторых местах прогнозируют до 47 градусов.

Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году - 47,4 градуса. Службы экстренной помощи выдали красное предупреждение и увеличили количество медицинского персонала и пожарных на дежурствах.

Температура на Пиренейском полуострове поднимается из-за горячей воздушной массы, которая движется на севере Африки и приносит пыль из пустыни Сахара.