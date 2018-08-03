Навальный нашел у мэра Геленджика туристическую бизнес-империю 3.08.2018, 16:48

Виктор Хрестин

Фото: vkpress.ru

ФБК вывел на чистую воду очередного российского чиновника-коррупционера.

Штаб оппозиционера Алексея Навального обвинил мэра Геленджика, секретаря городского отделения партии "Единая Россия" Виктора Хрестина в создании туристической бизнес-империи. Расследование опубликовано 3 августа, пишет navalny.com.

Как выяснили сотрудники ФБК, все его родственники владеют туристическими объектами в городе.

Так, на фирму брата мэра Анатолия Хрестина "Геленджик-Отель" оформлен пансионат "Геленджик" на берегу бухты в центре города. Также в собственности фирмы два небольших здания, бассейн, в аренде — соседний участок.

Другой участок, соседствующий с пансионатом "Геленджик", принадлежит компании "Отель-Геленджик", которой руководит невестка мэра Анна Хрестина. 40% фирмы принадлежит ей, 40 — ее мужу Анатолию, по 10 — двум сыновьям.