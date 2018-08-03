В Мексике 12-летний абитуриент поступил на физический факультет 3.08.2018, 16:55

Мальчик стал самым юным первокурсником физического факультета.

С 8 лет Карлос Сантамария посещает Национальный автономный университет Мексики как вольнослушатель, пишет журнал «Нож».

Сейчас мальчику 12, и он — самый юный первокурсник физического факультета. В качестве специализации Карлос выбрал биофизику. С понедельника он начнет ходить на пары вместе с однокурсниками, большинству из которых — от 18 до 20 лет, пишет Verne.

На вступительных экзаменах Сантамария набрал 105 баллов из 120, преодолев минимальный порог в 103 балла. Самым сложным было убедить экзаменаторов в сдаче школьных выпускных испытаний экстерном, рассказал студент.

В 2016 году вундеркинда пригласили в парламент, где у него спросили, не хочет ли он в будущем стать депутатом. «Нет, я не хочу быть как вы, я хочу быть ученым», — заявил мальчик.

8-летний бельгиец Лоран Симон тоже уже окончил школу и присматривается к университетам.

Самым юным человеком, получившим высшее образование, считается американец Майкл Кирни, который выпустился в десять лет