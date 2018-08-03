Средняя зарплата в Латвии перейдет границу в 1000 евро 1 3.08.2018, 17:09

Уже третий год зарплата в балтийской стране растет в среднем на 9%.

Об этом заявил министр экономики Латвии Арвиль Ашераденс, передает Delfi.

По его словам, уже третий год зарплата растет в среднем на 9%. "Это очень быстрый прирост, который неизвестно как выдержит экономика. Эта скорость выше, чем рост производительности компаний. При том, что инфляция в этом году - всего 2-3%", - отметил министр.

Сейчас заработать за границей можно больше, но латвийская ситуация быстро улучшается, считает Ашераденс.

"Минимальная зарплата в таких странах, как Англия, Германия, Скандинавия - в районе 1400 евро. И начиная с 1000 евро местные люди начинают сравнивать, стоит ли им ехать. В этом году сальдо "исходящая минус входящая миграция" улучшилось на 5000 человек. Оно по-прежнему негативное для Латвии, но уже значительно лучше. А соседняя Эстония, где средняя зарплата более 1200 евро, уже говорит о положительном сальдо - процесс эмиграции вернулся обратно. Эстонцы возвращаются. И нам уже надо строить дома для тех, кто приедет сюда с ростом средней зарплаты", - заверил министр.