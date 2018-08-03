Первый зампред Белкоопсоюза получил 7 лет с конфискацией 3.08.2018, 17:11

Дмитрий Баранов признан виновным во взяточничестве.

Как передает БелТА, Дмитрий Баранов признан виновным в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение. Отбывать наказание Баранов будет в колонии усиленного режима. По решению суда, он также лишен права занимать определенные должности.

Второго фигуранта - его доверенное лицо - суд признал виновным в даче взятки и приговорил к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Дело рассматривалось в суде Первомайского района Минска.

Напомним, первый зампред Белкоопсоюза Дмитрий Баранов был задержан в апреле 2017 года по обвинению во взяточничестве

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение).

Уголовное дело было возбуждено по материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

Как утверждает следствие, Баранов с сентября 2015 года по апрель 2017-го в Минске в несколько приемов получил взятки на сумму более $2,4 тыс. от своего доверенного лица за принятие мер по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед фирмой. Были проведены расчеты с этой коммерческой структурой на сумму свыше Br360 тыс.