Рейтинг «царя-батюшки» съехал в докрымское пике 2 Альфред Кох

3.08.2018, 17:18

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Что-то к концу года он должен отчебучить.

У какого-то профессора-математика в Кэмбридже украли медаль Филдса...

А в России у пенсионеров украли деньги и как-то так совпало, что 24 самых богатых россиянина стали за полгода богаче на 14 млрд. долларов. Это при том, что экономика практически не растёт. Талантливые, чо...

Какие разные интересы у воров по разные стороны железного занавеса...

И да, кстати, я уже правильно употребляю термин "железный заневес"? Он уже опущен? Или как?

Из Англии пишут, что россиян среди английских студентов и школьников за год стало на 35% меньше. Неужели в России качество образования резко скакнуло вверх?

Ну а как иначе? После наезда на Шанинку и Европейский университет как ему было не скакнуть? Вот оно и скакнуло...

Неизвестные боевики в балаклавах, мило поговорили с тремя российскими журналистами в ЦАР. А потом они этих журналистов застрелили. Нет, это был не местный язык, и не французский, иначе оставшийся в живых водитель его бы понял. Ломаю голову: какой это мог быть язык? Наверное - английский... Или суахили? Вот такая "акуна матата" нарисовалась, блин...

А тут наоборот: в Москве три сестры (новое прочтение Чехова?) зарезали, к хе*ам, своего папашу. Долго резали, больше сорока колото-резаных ран, да еще молотком по башке... Короче, не понравился он им. Унижал их достоинство... Может и правильно, а чо? Чтоб знал...

Ой, да ладно. Скоро все кончится. Закончится лето, пойдут дожди. Начнется тоска зеленая. Никто никого не будет резать, разоблачать и расстреливать из автомата Калашникова. Богатые будут богатеть, бедные беднеть, а где-то в маленьком и тихом Симбирске, в семье начальника облоно родится обыкновенный мальчик. Его назовут - Володя... Гм... Тоже, Володя...

Он и окрестит Святую Русь. В который раз. Каким-нибудь новым, невиданным еще крещением. Вот и Марс уже близко к Земле подобрался, и Луна давеча красная такая висела, висела, а потом - пропала...

Не к добру это, не к добру... Социологи говорят: протестные настроения растут. И рейтинг царя-батюшки опять съехал в докрымское пике... Что-то к концу года он должен отчебучить. Этакое залихватское...

Нешто воевать опять начнет? Как пел Семеныч: "кроме мордобития - никаких чудес"... Э-хе-хе... Пойду я спать...

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